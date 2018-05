Netflix: 10 recomendaciones del portal digital para iniciar el diálogo entre padres e hijos [VIDEO y FOTOS]

Sabemos que no siempre es fácil tener esas conversaciones entre padres e hijos adolescentes, pero un estudio realizado este año por la Universidad de Northwestern comprobó que 13 Reasons Why contribuyó a facilitar el diálogo para ambas partes.



Con eso en mente, te compartimos una selección de series, películas y documentales, que además de entretenerlos y ser una buena oportunidad para disfrutar en conjunto, pueden ayudar a abordar estos temas difíciles de la vida a padres e hijos adolescentes y favorecer la conversación.



Hasta el hueso

Ellen, veinteañera con anorexia nerviosa, recorre un camino tan escabroso como gracioso para conocerse a sí misma guiada por un médico poco convencional.



El club de los cinco

El atleta, el intelectual, el delincuente, la princesa y la rara rompen las barreras sociales del colegio secundario cuando pasan un sábado castigados.



Riverdale

El paso a la edad adulta incluye sexo, romance, escuela y familia. Para Archie y sus amigos, también hay misterios oscuros.



Atypical

Decidido a tener novia, una adolescente con un trastorno autista se dispone a encontrar su independencia y termina guiando a su familia por un viaje de autodescubrimiento.



The End of the F***ing World

Un psicópata en ciernes y una rebelde hambrienta de aventuras comparten un viaje fatídico por carretera. Serie de comedia negra basada en la novela gráfica.



The Fundamentals of Caring

Un escritor atrapado en su pasado, un adolescente con un futuro incierto, en un viaje por carretera lleno de nuevas experiencias, obtienen una nueva motivación para vivir.



Not Alone

Una joven cuya mejor amiga se suicidó a los 16 años comparte su experiencia e inquietudes con adolescentes atormentados por problemas mentales y pensamientos suicidas.



Audrie & Daisy

En este documental desgarrador, dos adolescentes son atacadas sexualmente por chicos a quienes consideraban amigos son humilladas en Internet y acosadas por sus comunidades.



Merlí

Un maestro de filosofía poco convencional enfada a algunos padres y compañeros de trabajo, a otros enamora e inspira a sus jóvenes alumnos, incluyendo a su hijo homosexual.



Freedom Writers

Mientras sus vulnerables alumnos leen clásicos como “El Diario de Anna Frank” una maestra los convence a llevar diarios sobre sus conflictivas vidas.



*Los padres pueden tener el control sobre lo que sus hijos pueden ver en su cuenta de Netflix . Recientemente agregamos la opción de ingresar un código de PIN de control parental personalizado. Para saber cómo activarlo puedes revisarlo aquí. Para más información y recursos adicionales visita 13ReasonsWhy.info .