Netflix: Encuesta revela que el 67% de personas 'maratonea' en público 

Actualmente hay 2400 millones de usuarios de smartphones en todo el mundo. Cada vez se reproducen más contenidos en dispositivos móviles y las “zonas libres de maratones” quedaron en el pasado. Al mismo tiempo, ahora que millones de personas aprovechan todas las ventajas de Netflix para hacer streaming y descargar cuando sea y donde sea, las conductas privadas al maratonear quedan al descubierto.



Nos ven mientras vemos

Casi la mitad (el 45 %) de los encuestados que ve contenidos en un medio de transporte notó que alguien se asomaba desde el asiento de atrás, que no es tanto si lo comparamos con los brasileños, que resultaron los más curiosos ( el 61 %). Mientras que el 93 % de los colombianos confesaron haberse reído a carcajadas mientras veían en público, siendo este país el primero en el mundo en esa categoría.



Si te asomas, te spoileamos la serie

¡Quienes se asomen a ver, pagarán las consecuencias! El 11 % de los encuestados que maratonea en público vio un spoiler mientras espiaba la pantalla de otra persona. En México, el riesgo es todavía mayor: el 17 % sufrió spoilers.



¿Quién eres para interrumpirme?

Más de un cuarto (el 27 %) de los encuestados que maratonea en público ha sido interrumpido por algún extraño para ponerse a hablar acerca del contenido. Sin embargo, no debemos juzgarlos tan arduamente; estos intrusos episódicos usualmente están celosos de que nosotros nos acordamos de descargar Stranger Things antes de salir de casa y ellos no.



Episodios debajo de la manga

No importa qué tan meticulosos seamos con nuestras vidas en las redes sociales; en la vida real, no hay filtros para las carcajadas o el llanto. Globalmente, México, Colombia y Chile son los países más sensibles. A la inversa, es difícil ver a un alemán bajar la guardia mientras maratonea.



