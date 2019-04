Nicole Reynaud, 'La destructora', la gamer peruana imparable en el mundo de los videojuegos

El mundo de los videojuegos no puede ser ajeno a las mujeres. Si bien la presencia de gamers femeninas aún es menor, existen algunas que logran sobresalir en torneos y ganar miles de dólares. En Perú, está surgiendo un grupo de chicas que se declaran amantes de los videojuegos y que están a la espera de su oportunidad para ser parte de las grandes ligas.



Es el caso de Nicole Reynaud (20), que hace dos años es parte de la comunidad Street Fighter V Perú, que con su team Dream Match se ha ganado el apelativo de ‘La Destructora’ por derrotar a sus oponentes en pocos segundos de juego virtual.



ED, SU PERSONAJE

​

Ella es especialista en el clásico videojuego de Capcom ‘Street Fighter V’ (SFV) y ha dado pelea tanto a hombres como a mujeres, mostrando superioridad y ganándose el respeto entre los entendidos.



“No puedo negar que me he topado con comentarios machistas, me han dicho que esto es de hombres, que no tengo nada que hacer ahí. Ante eso solo me queda demostrar lo que sé… jugar”, dice Nicole.



“El personaje que elijo para mis peleas es Ed, me identifico con él porque es adolescente y le gusta el deporte como a mí”, afirma.



DESDE LOS 5 AÑOS



Nicole empezó su relación con los videojuegos a los cinco años cuando su mamá le permitía jugar Mario Bross Bebé en un Nintendo 64. Pasó por el Bloody Roar 4 de PS2 y Fornite, pero es con el SFV que mejor se destaca.



Hoy con 20 años estudia diseño gráfico, practica Taekwondo y se prepara para competir en el torneo Pro Tour de Capcom ‘Never Give Up’, que se realizará en Chile del 30 de agosto al 1 de setiembre próximo. Hasta ese día, la joven gamer sigue midiendo sus habilidades con el ‘mando’ contra jugadores de otros países vía online.



.+OTRAS GAMERS



*Lucyweir es otra gamer que transmite sus partidas de Fornite en su canal de Twitch.



*Lesli TL. Compite en torneos locales de PES (Pro Evolution Soccer).