Hace 10 años, Carlos Quispe Vargas continuó con el negocio que iniciaron sus abuelos en la década de los 70: la venta de anticuchos tradicionales. Así nació ‘El Huarique’ en el corazón de El Agustino.

“Yo me dedicaba a hacer taxi y mi madre me motivó a emprender. Decidí hacerlo con la ayuda de mi esposa Patricia Calderón. Gracias a Dios nos ha ido bien. Por ejemplo, este negocio me ha ayudado a pagar los estudios universitarios de mis hijos, Erick y Samuel. Sé que es muy sacrificado, pero también tiene sus ventajas”, cuenta este emprendedor, quien resalta que su local respeta todos los protocolos de bioseguridad.

Confiesa que el éxito de su negocio se basa en la receta secreta de los anticuchos (heredada de su abuelo) y en sus precios que están al alcance de todos los bolsillos.

El plato bandera de su establecimiento es ‘El especial’, que trae dos palitos de anticuchos, mixtura de pancita, mollejitas, papas y choclo sancochado. También ofrece chuletas a la parrilla, pollo a la plancha, churrasco, picarones y emoliente.

La anticuchería ‘El Huarique’ está en la calle Los Guayabos 408, en El Agustino. La atención es de lunes a domingo, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Ingresa a su página de Facebook para ver su carta y promociones. Los números para el servicio delivery son: 902-527-040 / 936-928-276.

Emprendedor la rompe con platos criollos y parrillas en San Juan de Lurigancho

‘Cocinamos con pasión’, esta es la frase que todos los días tiene en mente Jorge Villafuerte, quien en plena pandemia se arriesgó y abrió su restaurante ‘Sabor con barrio’, en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho.

“Estudié Gastronomía y como mi novia también es chef, ambos decidimos iniciar nuestro propio negocio. Antes yo había trabajado en diferentes restaurantes de Lima, incluso estuve un año en Chile. En ese tiempo aprendí muchas cosas y pulí mi talento. Además, necesitaba una fuente de ingreso para cubrir los gastos mensuales”, contó orgulloso este emprendedor de 33 años.

Entre los platos que ofrece el local destacan los chaufas en sus diferentes versiones, el tacu tacu con chancho al cilindro, los tallarines a la huancaína con anticuchos, la sopa criolla y el clásico lomo saltado, que es preparado con trozos de lomo fino y acompañado con arroz blanco y papas fritas.

‘Sabor con barrio’ está ubicado en la calle Final Mz S Lote 17, asentamiento humano Mariscal Cáceres, en San Juan de Lurigancho. Para el servicio delivery pueden llamar al 985-546-606. La atención es de martes a domingo, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche.

