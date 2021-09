Peruano que se respeta. En pleno proceso de impresión de un Pikachú (criaturas de la franquicia Pokémon), encontramos a Rodolfo Yauri Condo , quien a sus cortos 13 años ha fabricado una impresora 3D con objetos reciclados. Todo esto ha sido gracias a su curiosidad, entusiasmo y gusto por la tecnología. Y, por supuesto, también al apoyo de su mamá .

Por momentos quiso ‘tirar la toalla’ porque no salía como él quería, tuvo tropiezos y muchos obstáculos en el camino. Pese a todo, siguió adelante y ahora está interesado en hacer una impresora 3D más grande y una CNC (cortadora láser). Trome lo visitó en su casa de Ate.

Rodolfo, ¿cómo surge la idea de la impresora 3D?

Desde chiquito me ha gustado la robótica y suelo ver videos en YouTube sobre el tema. Ahí me llamó la atención la impresora 3D, era crear cosas con una máquina. Empecé a buscar tutoriales de cómo crear una y así empezó esta aventura.

¿Cuándo comenzaste este proyecto?

Hace un año, ha sido un camino largo y difícil. Hubo momentos en los que me desanimaba, hasta quise ‘tirar la toalla’, pero no me di por vencido y lo logré. Ahora estoy imprimiendo objetos pequeños.

¿Por qué te desanimabas?

No todo se trabajaba con material reciclado, algunas piezas sí hay que comprarlas y no son muy baratas. Justo esas piezas a veces se quemaban en las pruebas. También no tenía todos los conocimientos, no he llevado ningún taller de robótica.

¿Cuánto tiempo demora la impresión de un objeto?

Dependiendo del tamaño y los detalles, puede ser entre 15 minutos y 3 horas.

¿Usas un material amigable con el medio ambiente?…

Sí, es el PLA, un material de impresión 3D biodegradable.

¿Ya tienes otro proyecto en mente?

Sí, quiero hacer una impresora 3D más grande. Estoy imprimiendo algunas piezas en la impresora pequeña que hice porque no cuento con el dinero para comprarlas. También mi sueño es hacer una CNC, una cortadora láser.

Hubo momentos en los que se desanimaba, hasta quiso ‘tirar la toalla’, pero no se dio por vencido y lo logró. Fotos: Giancarlo Ávila / Trome.

Estás en el colegio, ¿cómo organizas tu tiempo?

Estoy en segundo de secundaria y he sabido organizarme bien, aunque también he recibido el apoyo de mi mamá.

¿Cuáles son tus cursos favoritos?

Ciencias y matemáticas. Cuando acabe el colegio quiero estudiar Ingeniería de Sistemas y Mecatrónica en la UNI.

Necesitas apoyo para seguir con tus proyectos. ¿Cómo se contactan contigo?

Pueden escribirme a mi correo (rodolfoyauricondo@gmail.com). También pueden hacer un depósito a la cuenta BCP (19216375669078) que está a nombre de mi mamá Rosa Milagros Condo.

