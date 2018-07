El estudio más reciente de los expertos en seguridad cibernética , Kaspersky Lab , sobre las actividades en línea de los niños revela que el 17% de las búsquedas realizadas en los últimos meses estuvieron relacionadas con contenido en video. Si bien, muchos de estos fueron pudieran ser inofensivos, es posible que de manera accidental los chicos terminen viendo algunos con contenido inapropiado.

El informe también señala que van a sitios web de traducción (14%) y de comunicación (10%). Curiosamente, los sitios de juegos ocupan el cuarto lugar, pues generan solo 9% de las solicitudes de búsqueda totales.

Un 26% de los niños que visitan la red ingresan o intentan ingresar a sitios con contenido potencialmente dañino como redes sociales, servicios de mensajería o correos electrónicos. Estas fueron las páginas más visitadas por las computadoras con control parental activado. Sin embargo, el porcentaje de esta categoría se reduce cada año a medida que los dispositivos móviles continúan desempeñando un papel más importante en las actividades en línea de los niños.

"No importa lo que estén haciendo en línea, es importante que los padres no dejen desatendidas las actividades digitales de sus hijos, aunque hay una gran diferencia entre el cuidado y la obsesión. Si bien, es importante confiar en sus hijos y educarles sobre cómo comportarse de manera segura en línea, incluso sus buenos consejos no pueden protegerles de algo que aparece inesperadamente en la pantalla. Es por eso que las soluciones de seguridad avanzadas son clave para garantizar que los niños tengan experiencias positivas en línea, en lugar de perjudiciales", señala Anna Larkina, experta en análisis de contenido web de Kaspersky Lab.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.