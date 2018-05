Niños: Detecta problemas auditivos en tus hijos [FOTOS]

¿Tu niño te pide que le repitas las cosas a cada rato, no habla con claridad y tiene bajo rendimiento en el colegio? Estas señales pueden estar alertándote de que tu retoño tiene algún problema auditivo que no le permite hacer sus actividades con normalidad.



Para Olga Barón , médico otorrino de la Clínica La Luz, uno de los principales males que los afecta es la hipoacusia o sordera, que es la disminución de la sensibilidad auditiva. Si es detectado a tiempo y con un buen diagnóstico, el menor puede llevar una vida normal.



PREVENCIÓN



✔ Asiste a tus controles prenatales.

✔ Cuando tu hijo cumpla tres meses de nacido hazle una prueba de audición para descartar cualquier tipo de problema.

✔ No permitas que tenga cuadros de resfrío prolongados (más de dos semanas), ya que puede afectar sus oídos.

✔ Limpia con un paño suave la zona de sus orejas y no introduzcas nada (hisopo, ganchito, palito de fósforo) en los conductos auditivos.



MUCHO CUIDADO



Si tu hijo te dice que le duele el oído, llévalo de inmediato al pediatra. Puede que se trate de una otitis (inflamación del oído), otro problema que los afecta con frecuencia. “Si los padres no hacen caso a este síntoma, la situación puede empeorar y llegar a la ruptura de tímpano, lo cual necesitaría una cirugía”, advierte la doctora.



REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE