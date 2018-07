Niños: Enséñale a tu hijo a saber perder

Los niños suelen ser muy competitivos, siempre quieren ganar y esperan que su equipo favorito también sea el campeón, pero qué pasa cuando la suerte no les acompaña o los resultados no son los mejores, entonces aquí juega un papel muy importante el valor de la tolerancia y el saber perder.



Es indispensable que los niños aprendan que no siempre van a ganar en la vida. Si tu hijo no sabe perder jamás podrá ser un buen competidor, porque ser competitivo significa saber ganar y saber perder.



El psicólogo educativo, Mauro Cerón, explica que a los pequeños se les debe enseñar que la competencia debe estar orientada a sacar lo mejor de uno, más allá de que haya un ganador o perdedor.



“Ellos deben valorar más la participación que campeonar, y si se da el caso de ‘perder’ verlo como una experiencia para replantear qué hacer la próxima vez y así poder llegar a la meta”, señala



PUEDES ENSEÑARLE A TU NIÑO A PERDER:



1. Con el ejemplo. Enséñale con tu ejemplo que lo importante es participar.



2. Si gana debe aprender a no humillar ni dejar en ridículo a quien ha perdido. No debe hacer a los demás lo que no le gustaría que le hagan a él.



3. Cuando compartas juegos con él, deja que gane, pero también que pierda.



4. Hazle entender que si siempre se enfada al perder, sus amigos ya no querrán volver a jugar con él. Dile que sus contrincantes no son enemigos, son compañeros de juego.



5. No permitas que se moleste, grite o haga un berrinche, ten normas claras y si se comporta así no le dejes compartir el juego hasta que se calme.



6. Enséñale a jugar limpio y no cambiar las normas cuando a él le convenga.





+ DATOS



Cuando el pequeño pierda y no se enfade, debemos reforzarlo, continuar jugando con él, y dejarle que elija otro juego e incluso ponérselo más fácil para que esta vez gane.

h Si tu hijo no tolera la frustración, jamás podrá ser un buen competidor





SABÍAS QUE...



Perder en un deporte o en un juego no es algo negativo. El fracaso es parte del camino y, si entiende esto, aprenderá a manejar su frustración.