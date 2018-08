Niños: La importancia de motivar a los hijos

Cuántas veces hemos escuchado a padres que se la pasan dictando órdenes al hijo, como ‘haz tu tarea’, ‘come rápido’, ‘apaga el televisor’ o ‘ya duérmete’, las cuales no están mal, solo que olvidan algo importante en la crianza: motivar a su pequeño, a fin de despertar en él un sentimiento positivo que lo haga sentirse capaz de hacer y lograr más cosas.



Para la psicóloga Isela Malca Aliaga, la motivación es una herramienta poderosa que tienen los padres para educar y orientar. “No hay una hora especial del día para poner en práctica este valor, los progenitores deben añadirlo en las actividades diarias, ya sea celebrando la ayuda del menor en los quehaceres de la casa, reconociendo su esfuerzo en una tarea o felicitándolo por un logro personal”, señala la experta. Esas palabras de aliento fomentarán en él seguridad y buena autoestima.



PRECISIONES



Malca Aliaga precisa que las frases de motivación deben ser progresivas y sin caer en excesos. Si le decimos que todo lo hace excelente, podría pensar que ya no necesita esforzarse o darse cuenta de que no es verdad. Lo mejor es valorar el esfuerzo, ayudarlo en aquello que se le hace difícil y reconocer su interés por seguir mejorando.



+DATOS



Algunas frases que promueven conductas positivas son: ‘yo sé que lo lograrás’, ‘no dudo de tu buena intención’, ‘estoy orgulloso de ti’ o ‘noto que cada día eres mejor’.





SABÍAS QUE...



La ausencia de halagos puede hacer sentir al niño que no es valorado y llevarlo a asumir una actitud conformista frente a la vida.