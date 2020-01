Mientras algunos niños ya empezaron los talleres vacacionales, otros deben llevar cursos a cargo (matemáticas, lenguaje, inglés...) porque no los aprobaron en el colegio. A estas alturas no sirve de nada regañarlos, mejor enfócate en ayudarlos a que superen esas malas calificaciones.

El psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa señala las acciones que puedes adoptar para acompañar a tu hijo en el proceso y salga victorioso en esta batalla:

1. HABLA CON EL PROFESOR QUE LE ENSEÑARÁ EL CURSO QUE JALÓ. Pregúntale cómo puedes apoyar a tu hijo en casa, qué problemas observa que tiene para asimilar la materia. Él podrá orientarte.

2. MUÉSTRALE CARIÑO. Tu niño debe sentir que no has tirado la toalla con él, que aún crees en sus capacidades y que podrá superar esa piedra en su camino escolar. Puedes decirle: ‘Pepito, jalaste un curso, pero aún tienes la oportunidad de subsanarlo, no te dejes vencer’.

3. MOTÍVALO. Transmítele la idea de que ‘si quiere, puede’, pero aclárale que no vale solo querer y decirlo, hay que actuar. ¿Cómo? Repasando las lecciones, buscando información, recortando sus momentos de ocio… solo así logrará su objetivo: aprobar el curso.

4. AUTOEVALÚATE. Pregúntate qué situaciones ocurrieron durante el año que pudieron afectar y distraer a tu hijo (peleas con tu pareja, estrés por parte tuya, falta de interés de cómo estaba en el colegio, bullying). Este año que comienza, evítalas lo más que puedas.

SABÍAS QUE...

Es importante motivar a tu hijo. Cada vez que llegue con una nota aprobatoria, felicítalo. También incentívalo a seguir esforzándose cuando el resultado no sea tan bueno.