Se dice que los niños son ‘crueles’ con sus burlas y es así, pero no porque tengan la intención de lastimar a los demás. Por su edad ellos dicen lo que piensan y creen sin ningún filtro. En estos casos, los padres juegan un rol importante porque tendrán que guiar a sus niños para que no lastimen a nadie con sus palabras o acciones.

“Los chicos aún están en una etapa de imitar a los demás. Por eso, si un adulto se burla de otra persona y todos reafirman esa actitud con risas o carcajadas, el menor creerá que eso está bien y lo repetirá con sus amiguitos o familiares”, indicó la psicóloga Mary Castro.

QUÉ HACER

Refuerza en casa los valores, como el respeto, la empatía y la tolerancia. Puedes decirle: ‘Pepito, no debes reírte si un amiguito se cae o no habla bien. No te gustaría que hicieran lo mismo contigo. Mejor ayúdalo’.

Evita las burlas en tus conversaciones con otros adultos, más aún si tu retoño está presente. Si ve que lo haces, pensará que es correcto y lo repetirá con los demás. Recuerda que tú eres su ejemplo.

No le grites si ves que se burla de alguien. Solo dile en ese momento: ‘Luchito, no está bien que te burles de tu amiguito. Discúlpate, luego hablaremos sobre esto’. Cuando estén más tranquilos en casa conversa con él y explícale por qué estuvo mal esa acción. POR: MARITZA LLANOS

Sabías que...

El niño que se burla también afectará su desarrollo porque tendrá malas habilidades sociales y aumentará su agresividad e inseguridad personal.