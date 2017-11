Ni una menos: Evitemos más mujeres golpeadas criando bien a nuestros hijos

Vivir en una sociedad donde las mujeres no sean víctimas de ningún tipo de violencia no es un sueño. Para ello, se debe trabajar empoderando a las niñas para no permitir más machismo ni agresiones. Pero, ¿qué significa empoderar? Es lograr que las niñas ocupen el lugar que les corresponde como un ser en desarrollo, haciendo valer sus derechos y siendo tratadas con igualdad.

“Para lograrlo no necesitas dinero. Solo debes realizar acciones básicas en la escuela y hogar”, explica la psicóloga Carmen Valenzuela.

1. No ordenes a tu hija que recoja el plato de su hermano.

2. No le des la presa más grande a tu hijo porque es hombre.

3. Reparte las tareas del hogar en forma equitativa.

4. Los maestros deben enseñar que existieron heroínas en nuestra historia.

Sin embargo, la experta alerta que no se puede hablar de igualdad si se tiene a una madre sumisa en casa.

“Es fundamental que se difunda este tema a través de charlas que busquen despertar conciencia en las mujeres”, advierte Valenzuela.

Crear un futuro mejor para tu hija, donde no sea la próxima mujer violentada depende de ti. Edúcala con igualdad y conocimiento de sus derechos, para ello debes hacer lo siguiente:



1. No la obligues a saludar con beso a quien no quiere.

2. Permítele que escoja qué prendas usar para sentirse cómoda.

3. Enséñale que ella no es mejor ni peor que nadie, que todos somos iguales.

4. Ella puede escoger el color de ropa que desee.

5. Si sueña con ser astronauta, ingeniera o geóloga, debes incentivarla.

6. Enséñale a reclamar cuando algo no le parece justo.

7. Ella tiene derecho a expresar todos sus sentimientos. Nunca le digas: ‘Tú, cállate’.

8. Dale confianza para que acuda a ti cuando se sienta intimidada.

