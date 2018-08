Niños: El abandono del padre influye en el desarrollo emocional de los hijos

‘¡Mi hijo no necesita un padre!’, es una frase que algunas mamás repiten luego de que su pareja abandona el hogar. Lo cierto es que la ausencia de la figura paterna causa en el menor baja autoestima, mala conducta y rebeldía, así como problemas de identidad, de sociabilización y bajo rendimiento escolar.



Para la psicóloga clínica Sussetty Altamirano Carrasco, el padre es una pieza fundamental para el buen desarrollo emocional del niño. En estos tiempos es inevitable, muchas veces, la separación de la pareja, pero eso no quiere decir que también haya una separación con el hijo.



Los padres –afirma la especialista– deben entender que un niño siempre necesitará a ambas figuras (materna y paterna) para que pueda convertirse en un adulto responsable y seguro de sí mismo.



PARA EL PAPÁ

- En el caso de que tú, papá, termines la relación con tu pareja, habla con tu hijo y, según la edad que tenga, explícale que debes irte de casa, pero que siempre vendrás a visitarlo y estarás para ayudarlo en lo que necesite. Cumple esa promesa. Dile: ‘Luisito, nada afectará la relación que tenemos’.



PARA LA MÁMA



- Si tu novio, esposo o conviviente dejó el hogar sin explicación, debes decirle a tu retoño que su papá no estará con ustedes por el momento. Evita darle más información de la que pueda procesar, pero ¡cuidado! no hables mal de su papá, pues le estarás haciendo un grave daño a tu niño.



- Cuando sientas que ya no puedas ayudarlo a superar el abandono de su padre, recurre a un especialista. Él sabrá cómo guiarlo.



SABÍAS QUE...

- Los niños que crecen sin papá suelen ser más propensos a entrar al mundo de la delincuencia y las drogas durante la adolescencia.



Agradecimiento: Universidad Autónoma del Perú.