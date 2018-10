Niños: ¿A partir de qué edad pueden tener un celular?

Hoy, muchos niños cuentan con un smartphone, pero te has puesto a pensar si es adecuado que ellos manejen este tipo de aparatos a tan corta edad. Según la psicóloga Sussetty Altamirano Carrasco, es recomendable que lo tengan a partir de los 10 años, pues a esa edad los chicos cuentan con más noción de la realidad y responsabilidad. Sin embargo, esto no es así y cada vez vemos a niños mucho más pequeños con el dispositivo, de arriba para abajo.



“Muchas mamás o papás les dan un celular a sus hijos para estar comunicados mientras ellos están trabajando. No está mal que lo hagan, el problema viene cuando no se han establecido reglas claras y firmes de uso”, señala la especialista.

Si tu retoño ya tiene el celular, haz lo siguiente:



Cuando estés en casa, establece un horario para que lo use y luego guárdalo. Debe entender que este aparato sirve para que ambos se mantengan comunicados cuando no estén juntos. No debe absorber su día.



Habla con él y explícale los peligros que puede encontrar en Internet. Dependiendo de su edad, utiliza palabras sencillas para que entienda.

No le des el celular para calmar su berrinche y hacer que se ‘distraiga’. A la larga le estarás generando una adicción.



SABÍAS QUE...



Es importante que el smartphone de tu hijo tenga un control parental para que se bloqueen las páginas de contenido sexual y/o violento.

CUIDADO



Si tu retoño no suelta el celular para nada, pide ayuda de un especialista, porque ya estamos hablando de una adicción y eso debe ser tratado con terapias.