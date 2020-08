Las relaciones familiares estables y cordiales no solo benefician nuestra actitud ante la vida, también permiten que nuestros hijos crezcan en un ambiente armonioso y saludable. Si bien durante la cuarentena muchos tuvieron la oportunidad de estrechar sus vínculos afectivos, otros no aprovecharon el momento. Pero aún están a tiempo, el psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa te da los siguientes consejos:

1. Demuestren su amor. ¿Hace cuánto tiempo no le dices a tu mamá que la quieres o no le das un abrazo a tu hermano? No pongas de excusa al trabajo, estos sencillos y rápidos actos afectivos no te tomarán más de un minuto, pero sí te darán grandes satisfacciones.

2. Usen la tecnología. Si ya no vives junto a tus padres, puedes hacerles llamadas o videollamadas para saber cómo están. No permitas que la distancia debilite sus lazos familiares.

3. Aprovecha las comidas para hablar. Muchas veces en la mesa reina el silencio. No desperdicien ese tiempo, dialoguen y rían. Compartan sus ideas, pero sin llegar a la discusión, comprendan que cada quien, dependiendo de su edad, tiene su punto de vista.

4. Planifiquen actividades en casa. Pueden hacerlo los fines de semana, que tienen más tiempo. Pueden ver una película, practicar un deporte, sacar el juego de mesa, pintar mandalas, dibujar, armar rompecabezas o hacer un karaoke familiar.

Sabías que...

Mirar el álbum de fotografías, donde hay imágenes de los padres jóvenes, los hijos bebés o los abuelos, también es una forma de unir a la familia.