La realidad actual es dura. El desempleo y la incertidumbre económica por la crisis que ha dejado la pandemia y ahora el cambio de gobierno, obliga a muchas familias a reajustar sus gastos en el hogar. Explicarles a los niños que habrá cambios, que ya no habrá Netflix ni antojitos de comida a domicilio o que este año no podrás viajar ni fiesta de cumpleaños, parece complicado.

Sin embargo, la psicóloga Vivian Landázuri, directora de Arcade, esta es una oportunidad para incentivar la empatía, la resiliencia y el apoyo mutuo en el seno familiar. Los padres pueden comunicar a los niños con claridad, pero sin entrar en detalles ni buscando culpables, que la familia está atravesando momentos difíciles a causa de la pandemia, y que se necesita de la acción de todos para reacomodarse.

“Los papis pueden aceptar que está preocupados, no tienen que ocultarlo, pero al mismo tiempo deben darle al niño la seguridad de que se está trabajando para esta situación complicada que, además, es pasajera”, explica la especialista, asegurando que de esta manera el niño se involucrará con las nuevas medidas del hogar y podrá adaptarse mejor al cambio.

RESALTAR

Habría también que hablar sobre las cosas que se dejarán de lado por un tiempo, es importante resaltar lo que sí mantendrá en el hogar como la comida, un techo y mucho afecto. “Podemos decirles que se cocinará su plato favorito y habrá más momentos en familia”, agrega la psicóloga.

ESCÚCHELOS

Converse con sus hijos de las emociones que les puede generar no poder salir a los lugares que antes se frecuentaba, viajar o no comprar lo que quieren, no está mal que deseen lo de antes, hablarlo ayudará a que el niño y/o adolescente tenga mayor conciencia de las nuevas medidas de ahorro y será miembro activo del hogar.

