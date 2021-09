Muchas veces, al concluir el colegio, el joven o adolescente tiene poco claro qué carrera estudiar. Esta es una elección que se recomienda tomar en función de una orientación vocacional, ya que es una decisión importante que marcará el inicio de su trayectoria profesional. Durante los últimos años del colegio, los jóvenes y adolescentes generalmente se preguntan: ¿Qué carrera estudiaré? ¿Qué me gusta? ¿Cómo y para qué quiero hacer aquello que me gusta? ¿Dónde podría estudiar? Responder estas preguntas puede no ser una tarea fácil, pues requieren de un tiempo para conocernos.

“Aprovechar la nueva normalidad por efectos del COVID-19, es una oportunidad para reflexionar y tomar este tiempo para conocerse, y a partir de ello utilizar las herramientas que ayudan a elegir la carrera técnica o universitaria de acuerdo a nuestra vocación, además de conocer las opciones de dónde estudiarla”, detalla Reegan Orozco, especialista en Psicología, quien brinda además estos consejos para ayudarte a tomar esta importante decisión:

Conócete un poco más. Accede a test vocacionales para conocer tus habilidades, inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje. Estas pruebas te ayudarán a conocerte mejor, saber tus intereses y descubrir tu vocación. Descubre qué carrera estudiar. Tras conocer tus actitudes y aptitudes, es importante acceder a test de intereses profesionales. Esto te ayudará a descubrir tu vocación. Elige dónde estudiar. Busca información sobre la oferta que brindan las instituciones educativas, ya sea un instituto o universidad. Conoce el perfil profesional de la carrera. Investiga de qué trata la carrera identificada, cuáles son los cursos que llevarías, revisa sus planes curriculares. Investiga el campo laboral. Determina cuáles serán las carreras más demandadas por el dinámico mercado laboral, tras la nueva realidad que nos plantea esta pandemia. Averigua cómo financiar tu carrera. Busca información sobre créditos educativos o becas nacionales e internacionales.

