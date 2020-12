Las fiestas de fin de año, sin darnos cuenta, hacen que comamos en exceso. No está mal darnos un gustito, pero siempre con prudencia y sin perjudicar nuestra salud. Más en estos tiempos donde el coronavirus aún sigue entre nosotros.

María Teresa Zumarán, nutricionista de la Clínica Ricardo Palma , te da estos cincos consejos:

1. Consume frutas y verduras con mayor frecuencia. Las sopas con verduras también son buenas opciones, ya que harán que la digestión sea más rápida y no sentirás pesado el estómago.

2. Evita frituras, alimentos ricos en azúcar como jugos de frutas en caja, disminuye el consumo de sal para evitar la retención de líquidos, así como, los platos muy aderezados o elaborados con carnes rojas. No consumas en exceso comida chatarra lácteos, postres y mermeladas.

3. Toma agua, no gaseosas ni refrescos. Si no te gusta el agua, puedes añadirle unas gotitas de limón o beber una infusión de hierbas aromáticas.

4. Una dieta sencilla después de las celebraciones consiste en: un vaso de jugo de papaya sin azúcar y un pan pita integral con 3 aceitunas en el desayuno. A media mañana, una taza de fruta picada (melón, piña y pera). En el almuerzo, come una taza de verduras mixtas (cocidas y crudas), un filete de pollo, pavo o pescado al horno o vapor y un choclo pequeño. Un puñado de frutos secos sin sal en la tarde lo ayudará a calmar la ansiedad y en la noche, solo cena una sopa de verduras.

5. Si piensas tener reencuentros virtuales que incluyan brindis y cenas y aún no aprendes a combinar correctamente los alimentos: no bebas gaseosas, no mezcles dos carbohidratos por ejemplo, arroz con papa, no comas ensaladas con mayonesa ni empanizados, solo platos a la plancha o ensaladas.

ATENCIÓN

El ejercicio es fundamental en esta época del año. Lo recomendado es realizar 30 minutos de ejercicios al día por lo menos 5 veces a la semana. Póngase a bailar, salga a caminar o correr respetando las medidas de bioseguridad siempre. No bajemos la guardia. Mantenga contacto con sus seres queridos con ayuda de la tecnología. Si se cuida, los cuida.