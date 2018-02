¿Qué hacer cuando la dieta que haces te hace subir de peso? Yácomo Casas  responde a esta interrogante

Por: Yácomo Casas



El verano llegó y no lograste bajar de peso como querías. Ninguna de tus dietas te funcionó y posiblemente se deba a que has cometido los siguientes errores.



1. Tomar extractos DETOX, sobre todo si son en ayunas. Al separar el néctar de la fruta, al pasarlo por el extractor, le quitas la fibra y te estás inyectando azúcar a la vena. Recuerda que en ayunas el peso se dispara al infinito y más allá.



2. No comer en las noches o saltearte las comidas. Esto no solo no ayuda a bajar de peso, sino también te sube y bastante, porque hace a tu cuerpo lento. Además de quedarte con hambre, cuando comas, comerás más.



3. Las tostadas te hacen ganar kilos. Debes saber que son panes re-cocidos y al ser doblemente cocidos se absorben mucho más rápido ‘asimilándose’ en la cintura o en la pancita con más facilidad.



4. Ni la panela ni la miel y menos el azúcar rubia te ayudarán. Dan tantas calorías como el azúcar blanca, pero como son insípidas (salvo la miel), terminas usando más.