A muchos nos pasa que a determinada hora del día tenemos un antojito de dulce. Tal vez vamos a la bodega por algún chocolate o nos preparamos algo en casa. Si bien esto no parece ser dañino, lamentablemente lo es, ya que al consumir glucosa podemos sufrir de insulina elevada.

TE PUEDE INTERESAR: Glaucoma: La silenciosa enfernedad que deja al paciente con una ceguera no recuperable

Mujer decidiendo si hoy come el antojo o una manzana. (Foto: iStock)

“No debemos olvidar que el azúcar es un carbohidrato y su consumo excesivo puede llevar a enfermedades como la diabetes” , señala el nutricionista Crhistian Rojas. Hay dos tipos de azúcares que normalmente se consumen: la sacarosa y la fructuosa. La primera se encuentra en los productos dulces procesados. La segunda, en las frutas. “Aconsejo evitar la primera, pero si no te aguantas, come ese pastel que tanto te gusta cada quince días” , sugiere el experto.

TE PUEDE INTERESAR: Salud: 5 recomendaciones para cuidar tus pies en invierno

Asimismo, indica que las frutas más recomendables para controlar esa ansiedad por azúcar son los arándanos, la papaya, la manzana y el durazno.

Comiendo papaya. (Foto: iStock)

Sabías que... Cuando consumes azúcar en grandes cantidades, aumentas el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, sobrepeso y obesidad.

TE PUEDE INTERESAR: Salud mental: La ansiedad no solo es mental, puede traer síntomas físicos como temblores

Rojas afirma que las personas con antojos no cuentan con una dieta balanceada en vitaminas y minerales. “Hay estudios que prueban el vínculo entre la conducta alimentaria y la ansiedad. Si no quieres ceder a tus antojos: come, pero alimentos que aporten a la salud” , manifiesta.

TE PUEDE INTERESAR:

Ginecóloga Lía Paz: ‘La menstruación no debe ser dolorosa, solo una incomodidad’

Salud masculina: ¿Cómo realizar un autoexamen de la próstata?

Salud: Epidemias y pandemias que se controlaron gracias a la vacunación