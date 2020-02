Si el tiempo pasa y por más que intentas olvidar a tu ex los recuerdes del pasado te persiguen ¡tranquila! Es momento de tomarte un tiempo a solas para valorarte y reconstruir ese corazón roto. Pero si ya hablamos de años, entonces es la hora de hacer algo en serio y empezar a disfrutar tu vida. 10 Cosas que nunca debes decirle a tu pareja [GIFS] La amarga sensación de que tu pareja rompa contigo puede doler y ser traumático, pero tú vales mucho más que ese sufrimiento y si él ha decidido pasar página, tú no vas a ser menos. Olvidar a tu ex no es fácil, según científicos (y el sentido común, sí), cuanto más intensa ha sido esa relación, más difícil es dejarla en el pasado. No obstante también se dice que los recuerdos se debilitan con el tiempo. 5 cosas que destruyen una relación de pareja…y ninguna es una infidelidad Seguramente tardarás un tiempo en volverte a enamorar y a sentir algo de verdad por alguien, pero mientras tanto ¡diviértete! Te ayudará mucho a olvidar a tu ex, pero sobre todo a subir tu autoestima. Si quieres saber cómo lograrlo, sigue estos 7 tips que tu revista Más Mujer preparó para ti. Parejas disparejas: ¿Eres blanco de críticas pese a que hay amor?

1.- EXPRESA TUS SENTIMIENTOS

Si quieres llora, grita, patalea hasta que ya no tengas fuerzas. Permítete sentir cólera, tristeza y todos los sentimientos naturales de un duelo. Luego, toma la decisión de superarlo.

2.- ROMPE CON LOS RECUERDOS

Aleja de tu vista todos los regalos, tarjetas y fotografías que tengas de tu ex. Algunas mujeres prefieren quemar o tirar esos obsequios; otras los guardan en el fondo del armario.

3.- SÁCALO DE TU VIDA VIRTUAL

Aunque esto resulte más difícil, porque tus contactos lo notarán y harán preguntas, es mejor retirar las fotos que tenías junto a él. Luego elimínalo de tus contactos, bloquéalo. Así evitarás revisar lo que hace o con quién habla.

4.- NO VEAS A SU ENTORNO

Es muy común intentar mantener comunicación con la familia del quien ahora es tu expareja, pero ante la ruptura es mejor guardar distancia, al menos por un tiempo.

5.- APROVECHA TU SOLTERÍA

Retoma las actividades que te gustan. Practicar deporte es muy buena opción. También puedes tomar clases de baile, pintura o embarcarte en nuevos proyectos laborales o académicos.

6.- TÓMATE TU TIEMPO

Sal con tus amigas, engríete, ve de compras, dedícale tiempo a tu familia. Rodéate de personas que te quieren y en quienes puedas hallar apoyo incondicional.