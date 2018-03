ONG ayuda a niños venezolanos a adaptarse a la cultura peruana 

A diario nos cruzamos con inmigrantes venezolanos que buscan darle estabilidad económica a sus respectivas familias, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se encuentran emocionalmente esos pequeños que empezarán una nueva vida aquí? Los encargados de la organización no gubernamental (ONG) Save the Children sí lo saben, por ello han puesto en marcha un proyecto que brinda apoyo psicosocial a niños y adolescentes venezolanos.

María Teresa Mosquera (60), gerente de implementación de programas en Perú y Ecuador de la mencionada ONG está al frente de esta iniciativa. “Identificamos a un grupo de niños en Magdalena, Surquillo y San Juan de Lurigancho que necesitaba apoyo psicólogo para afrontar el choque cultural que supone dejar su país para llegar a otro diferente”, señaló.

A través de juegos, sesiones de recreación y con el apoyo de psicólogos, la ONG busca generar estabilidad emocional en los pequeños. Ellos cuentan que lo más difícil de llegar a nuestro país es el lenguaje y lo mejor es que pueden jugar libremente en un parque.

“Nosotros trabajamos en conjunto con las municipalidades y los representantes firman un compromiso de seguir con el sistema. Para ello dejamos todos los materiales”, manifestó.

Si tú deseas que tu localidad forme parte de este proyecto, debes considerar lo siguiente:

- Reunir a 30 niños menores de 12 años.

- Inscribirlos en el municipio.

- Hacer que la comuna firme el compromiso para seguir las sesiones.