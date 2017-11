Este es el órgano más afectado si sufres de obesidad 

La obesidad sigue siendo un tema de agenda. En el Perú, para el año 2028 proyectamos un 90% de obesos en la población, la cifra es alarmante. Pero no es todo, este mal suele generar una serie de enfermedades y una de ellas está relacionada con el funcionamiento del hígado que puede llegar a disminuir el tiempo de vida de las personas y su calidad de vida.

“La obesidad afecta múltiples órganos, siendo uno de los más afectados el hígado; produciendo una enfermedad evolutiva que comienza como hígado graso que va hacia esteatohepatitis y progresa a la cirrosis pudiendo terminar también en cáncer de hígado, estas dos últimas son mortales”, explica la Dra. Adelina Lozano, médico especialista en Gatroenterología-Hepatología.

Para la doctora Lozano, no existe un grupo sensible a desarrollar este tipo de males, como los derivados del hígado, pues todos los estratos socioeconómicos están afectados, “no se libra ninguno”. En el Perú los estudios están demostrando una inusitada prevalencia de hígado graso (inflamación y acumulación de grasa en ese órgano) y esteatohepatitis (lesiones hepáticas similares a las producidas por el alcohol) que casi duplican las cifras registradas en los Estados Unidos, por ejemplo.

Para tratar sobre la obesidad, su epidemiología y problemática en la salud mundial se desarrollará el Primer Congreso Peruano de Hepatobesidad, el 17 y 18 de noviembre en el hotel José Antonio Deluxe en Miraflores.



