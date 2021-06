Francisco Díaz Villalobo (34) y su pequeño hijo Christofer Díaz Rojas (7) son dos venezolanos que salen adelante día a día haciendo lo que más les gusta: bailar breakdance. Ellos se presentan ante su público, que los observan desde las ventanas de los automóviles, mientras realizan sus piruetas en los semáforos de diversos distritos de la capital.

Francisco, ¿hace cuánto bailan breakdance?

Desde el 2006 practico este baile. Empecé cuando estaba en mi natal Venezuela.

¿Quién te enseñó?

Yo aprendí solo. Sentí curiosidad porque siempre me ha gustado la música hip hop y los deportes extremos. Entonces, el breakdance es como mezclar ambos.

¿Y tu pequeño cómo aprendió?

Él aprendió aquí en Perú. Como veía que su madre y yo salíamos a las calles a bailar, me pidió que le enseñara y hace un año y medio baila conmigo en la vía pública. Nos presentamos en Jesús María, San Borja, Los Olivos, Surco y en otros distritos.

Padre e hijo venezolanos bailan breakdance en las calles para salir adelante. (Foto: Trome)

¿Hace cuánto estás en Perú?

Llegué el 1 de diciembre de 2016. Salí de Venezuela con destino a Colombia, al inicio me iba a bien, e incluso me traje a mi esposa, con ella bailaba en las calles, pero luego llegaron más inmigrantes y con mi pareja decidimos llegar bailando a Perú. Aquí nos quedamos.

¿A qué te dedicabas antes de venir al país?

Trabajaba dando clases particulares de breakdance. También tenía un proyecto cultural llamado ‘Inyectando Kultura’ que enseñaba a los chicos sobre el hip hop, la danza y el grafiti.

Francisco Villalobo brindaba clases de breakdance en su natal país. (Foto: Trome)

¿Has participado en concursos?

Claro. He viajado, he estado en competencias en mi país. He ganado campeonatos.

¿Te has lesionado realizando alguna pirueta?

Hasta ahora nunca me he roto un hueso. Pero sí he tenido desgarros y esguinces. He tenido que parar porque no me podía mover.

¿Cuántas horas al día trabajan?

Salimos con mi hijo de martes a sábado desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Luego regresamos a casa para que él haga las tareas del colegio. Mi esposa ya no está saliendo con nosotros porque está embarazada.

Están muy agradecidos por el apoyo y respeto de todos los peruanos. (Foto: Trome)

¿Qué tal la recepción de las personas?

Nosotros amamos Perú. Nunca hemos tenido un choque malo con los peruanos. Siempre nos han colaborado. Les gusta mucho el arte. Y como es un trabajo honesto y digno, nos apoyan.

¿Además de bailar realizas otras actividades?

Claro, cuando regresamos a casa después de bailar yo me dedico a arreglar bicicletas. Las compro deterioradas y les doy otra vida, luego las vendo. También hago diseños gráficos de banners. Tengo varios ingresos honestos para sacar adelante a la familia.

¿Cuál es tu meta?

Poder proyectar a mi hijo. Él tiene mucho talento y actitud, me encantaría que vaya a concursos, que se internacionalice.

¿Dónde te pueden encontrar?

En Instagram como ‘Inyectando Kultura’. Ahí podrán encontrar videos de las presentaciones que realizamos. Tenemos un show muy bonito. También al teléfono 912 894 833.

