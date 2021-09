El Ministerio de Educación confirmó el retorno voluntario y progresivo a clases presenciales, implementando diversas medidas de seguridad y salud para evitar los contagios de COVID-19, nuestra misión como padres es preparar a nuestro hijos para esta transición.

Javier Arroyo, especialista en educación y cofundador del método Smartick, explica que “este es un nuevo proceso de adaptación desde las clases a distancia a una modalidad híbrida, y no podemos olvidar que el éxito del aprendizaje va de la mano con sus emociones”.

Al respecto, el experto brinda cinco recomendaciones para facilitar el retorno de nuestros hijos a los salones de clases:

Ayúdalo a organizarse

Después de casi un 1 año y medio frente a una pantalla, asumir un nuevo sistema de estudio puede ser confuso, sobre todo si están en sus primeros años escolares. Prestemos atención a la forma en que los profesores organizan las clases y tareas, luego ayuda a tu hijo a armar un cronograma, tomando en cuenta: calidad de tiempo para estudiar, de ocio personal y familiar.

Dales tips para socializar

Los salones de clase permiten a los escolares desarrollar habilidades sociales, pero es probable que después de tanto tiempo se pierda naturalidad y tino en las conversaciones. Para esas situaciones practiquemos en casa respuestas asertivas y amables, siempre teniendo claro que la seguridad y la salud es lo primero. Por ejemplo, “puedes subir tu mascarilla, por favor, así nos cuidamos entre todos”, “qué te parece si nos lavamos las manos”, entre otras.

Busca alternativas para reforzar

En este nuevo proceso, el aprendizaje online no quedará de lado, sino que será un gran apoyo para los estudiantes. Si sientes que tu hijo necesita reforzar sus conocimientos, mejorarlos, o no está nivelado con los otros estudiantes, no tengas miedo de probar plataformas de aprendizaje virtual complementarias, en matemáticas y comprensión lectora, etc.

Crea conciencia sobre la salud

Enseñemos a nuestros hijos a utilizar correctamente los elementos de cuidado personal para llevar al colegio: mascarilla de repuesto, alcohol en dispensador, toallitas húmedas, toalla de mano, jabón propio, entre otros. La intención no es estresarnos o atemorizarnos, es enseñarles a cuidarse y cuidar de sus compañeros.

Enseña empatía

A causa de la pandemia, muchos hemos perdido seres amados. El menor que está de duelo puede que actúe de manera diferente, se aleje de sus amigos o se muestra enojado, triste o distraído. Enseñémosle a nuestros hijos que estos sentimientos son normales, y que deben escuchar con atención y respeto a sus compañeros.

Dirigir unas palabras de aliento o demostrar nuestras condolencias es muy valioso. En caso tu hijo o hija estén pasando por una etapa de duelo es importante informar a los profesores para que lo manejen correctamente en el aula.

