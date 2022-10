La mudanza suele traer cambios drásticos en los niños, si previamente no se les explica a qué se debe el cambio de hogar y a dónde irán. Por ejemplo, pueden sentir temor ante la idea de perder el contacto con sus amigos del barrio y ansiedad por no saber si les gustará la nueva vivienda. Este impacto será mayor si el niño tiene más de 3 años.

“Ante un cambio de vivienda, los pequeños pueden presentar regresiones (volver a hacerse pis cuando ya controlaban los esfínteres, pronunciar mal las palabras, etc.), cambios bruscos de comportamiento (irritabilidad, rebeldía, ansiedad, tristeza, agresividad, llanto), fracaso escolar (bajarán su rendimiento en el colegio y no querrán hacer sus tareas) y alteración del sueño y apetito”, advierte el psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa.

QUÉ HACER

♦Explícales los motivos reales por los que tienen que mudarse, que entiendan que no lo haces para amargarles la vida o porque simplemente se te ocurrió.

♦Ten actitud positiva y alegre ante el cambio. Si tus retoños te ven desanimada, enfadada, incómoda o triste, ellos absorberán esa vibra.

♦Pídeles ayuda para decorar y acomodar los muebles en la nueva casa. También puedes decirles que te apoyen a guardar las cosas en las cajas. La idea es hacerlos partícipes de la mudanza.

SABÍAS QUE...

Si tú también te mudaste cuando eras pequeño, cuéntale tu experiencia y las enseñanzas positivas que te quedaron. Así se sentirá comprendido y sabrá que puede contar contigo.

