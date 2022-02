Lo sucedido con los youtubers Norka Gaspar y Ricardo Mendoza, quienes bromearon sobre la agresión sexual que sufrió una menor de edad en el transporte público, ha producido una serie de críticas negativas hacia los comediantes.

“Lamentablemente, existen personas que justifican y normalizan este tipo de acoso, atribuyendo que solo es una simple ‘broma’, sin darse cuenta de que una persona está sufriendo por este tipo de actos. La razón por la que estos sujetos se burlan de la menor podría estar vinculada a su dinámica familiar y círculo social cercano, quienes también ‘aceptan’ y se ríen de estos hechos”, indica Sandra Fuentes, psicóloga de la Universidad César Vallejo.

¿Cómo deben actuar los padres si se enteran de que sus hijos fueron acosados sexualmente? La especialista aconseja lo siguiente:

♦Fortalece la comunicación, la confianza y la comprensión con tus hijos y pregúntales: ¿Cómo están?, ¿cómo se sienten hoy?, ¿cuéntame qué te pasa? Es muy importante que te involucres en sus actividades lúdicas, esto ayudará a mejorar la relación entre ambos.

♦Siempre explícales cuáles son las caricias buenas y cuáles son tocamientos indebidos.

♦Enséñales a tus retoños a expresar sus emociones sin miedo o vergüenza.

♦Actúa rápidamente de forma legal, pero también dales todo el apoyo y respaldo emocional, no los dejes solos.

SABÍAS QUE...

Debemos prestar ayuda a la víctima cuando seamos testigos de un acto de acoso y no ser simples espectadores.

COVID-19: Prepara a tu hijo para la vacuna y evita los traumas

Habla con él sobre la importancia de la vacuna, responde todas sus dudas y cuéntale tu experiencia cuando te tocó a ti u otro miembro de la familia. Usa un lenguaje positivo y optimista.

Dile qué día irán al centro de vacunación para que no sea una sorpresa. Foto: iStock.

Estos días hemos visto a muchos niños llorando, haciendo rabieta o ‘escapando’ para no recibir la vacuna contra el coronavirus. “Parecen graciosos estos episodios, pero en sí se están convirtiendo en traumas que los chicos llevarán a sus demás etapas de vida. Por eso, no deben ser llevados a la fuerza, ni bajo amenazas a los centros de vacunación”, señala la psicóloga Mayra Velásquez Puelles.

Para evitar este tipo de situaciones la especialista recomienda preparar al niño para la vacuna. ¿Cómo hacerlo? Aquí te lo decimos:

+DIÁLOGO. Habla con él sobre la importancia de la vacuna, responde todas sus dudas y cuéntale tu experiencia cuando te tocó a ti u otro miembro de la familia. Usa un lenguaje positivo y optimista para transmitir seguridad y confianza.

+ANÍMALO. Dile qué día irán al centro de vacunación para que no sea una sorpresa. Además, usa frases reforzadoras como: ‘Será un pinchazo ligerito, ni lo sentirás’, ‘Yo estaré a tu lado, no tengas miedo’, ‘Eres un chico fuerte y valiente, no lo dudes’, ‘El miedo no podrá contigo’, ‘¡Bravo! Ya te vacunaste, eres un campeón’.

+BUENAS TÉCNICAS. Deja que lleve su juguete preferido o que se vista de su personaje favorito. También puedes darle una recompensa, como: preparar la comida que le gusta, jugar en un parque, comprarle un helado o permitirle ver su programa de televisión favorito más tiempo (solo por ese día).

Sabías que...

Es normal que tenga miedo al pinchazo, pero debes ayudarlo a enfrentar esa emoción para que fortalezca su seguridad.

