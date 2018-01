¿Cómo hablar con un niño enojado?

Si los adultos tenemos emociones negativas, como enojo y rabia, ¿por qué los niños no las pueden tener? “Debemos entender que es completamente normal que un pequeño se enoje porque no tiene manejo emocional. Pero es fundamental que los papás le enseñen qué hacer con esas emociones y cómo manejarlas”, afirma la psicoterapeuta Juliana Sequera.



La experta brinda algunas claves para saber cómo actuar ante una situación de enojo de tu hijo:





1. Identifica si tiene una molestia o un berrinche. Este último debe ser corregido.



2. Reconoce su emoción y explícale que es normal que se sienta así.



3. Cuando hables con él, ponte a su altura. Permite que inhale y exhale.



4. Si grita, no lo calles con un '¡deja de gritar!' Mejor dile: '¿Por qué no me lo dices en tu tono de voz normal?'.



5. Si empieza a tirar las cosas. Prueba diciendo: Cuando lanzas tus juguetes, pienso que ya no te gusta jugar con ellos. ¿Es eso lo que está pasando?



6. Si golpea, dile: 'Está bien estar enfadado, pero no voy a dejar que pegues'.



Sabías que...



A los dos años se presentan con mayor frecuencia estas situaciones, porque el menor no tiene manejo emocional y se siente el centro del mundo.