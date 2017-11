Pamela Vértiz: 'De niña yo sí creía en Papá Noel'

La revista +Mujersalió hoy y te trae un especial de Navidad donde te enseñamos a prepararte para esta festividad, desde la decoración del árbol hasta qué regalo ir alistando para los pequeños de la casa. En portada, la destacada periodista Pamela Vértiz nos adelanta cómo celebrará las fiestas de fin de año y cuál es la nochebuena más anecdótica de su vida.



"Cuando tenía alrededor de 9 años mis primos hermanos y yo hicimos la representación del nacimiento en casa. Lo recuerdo hasta ahora porque me caractericé y uno de ellos hasta dibujó a los animalitos", narró Pamela Vértiz.



La conductora de 'Día D' confesó que al lado de su esposo Alfredo y dos pequeños se las ingenia para hacer de la Navidad un momento para compartir. "Yo no les he dicho nada a mis hijos, pero ellos saben que lo más importante es su hogar", mencionó.



Su mayor deseo es pasar diciembre con su hermana que vive en Estados Unidos. "Un deseo más grande es que las mujeres en todo el Perú se empoderen. Siento que la sociedad está enferma y vivimos tan inmersos en reacciones violentas que nos hemos desensibilizado. Tenemos que hacer algo y debemos empezar por nosotros mismos en la casa", sostuvo.



MÁS ENTREVISTAS



Al igual que Pamela Vértiz, la actriz Maricielo Effio también ofreció una entrevista a la revista +Mujer donde se luce como toda una animadora de fiestas infantiles por motivo de la Navidad.



Además, el periodista Pedro Tenorionos presenta a su esposa con quien lleva 28 años de relación. Y gánate con el horóscopo del amor, el consultorio íntimo, el horóscopo del amor y una deliciosa receta.



