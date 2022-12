La Navidad es la época del año más esperada por los niños. Esta fiesta viene de la mano de un personaje que con seguridad te ha acompañado en algún momento de tu niñez, creándote mucha expectativa e ilusión. Se trata de Papá Noel o Santa Claus, como prefieras llamarlo.

¿Conoces al famoso bailarín de marinera que se ‘recursea’ en los semáforos?

Conversamos con José Wurttele Álvarez (60), de padre alemán y madre chalaca, quien interpreta a esta entrañable figura desde hace seis años y nos cuenta lo que implica representar a un personaje tan mítico como este.

¿Cómo decidiste interpretar a Papá Noel?

Todo fue por mi sobrina que un día me dice: tío ponte este gorrito, luego trajo unos lentes y me dijo que me parecía mucho a él. Mi familia me consiguió el traje y los vecinos me tomaron fotos. Esas fotos se subieron a internet y así empezó todo este trabajo.

¿Cuál ha sido tu experiencia?

Es algo mágico estar con los niños, jugar con ellos, ver sus ojitos llenos de ilusión. El sacarles una sonrisa a las personas mayores de edad es muy gratificante, por un momento también se vuelven niños.

Desde hace seis años alegra la Navidad a niños y adultos mayores. Foto Alan Ramírez.

¿Qué se necesita para convertirse en Papá Noel?

Lo único es tener el corazón lleno de cariño, no poner mala cara a nadie, saludar siempre con alegría. Todo fluye cuando estás con el traje.

¿Qué te piden más los niños?

No es tanto lo que me piden, lo impactante es cómo corren y me abrazan fuertemente. Hay varios niños que dicen no creer en Santa Claus, hasta que me ven. Ahí siento que recuperan la magia, me acorralan y me jalan la barba.

¿Qué te preguntan los niños?

¿Dónde está tu trineo?, ¿dónde están los renos? Me agarran de la mano y quieren que los lleve a buscar a los renos.

¿En tu experiencia has notado algún cambio en los niños o en lo que piden?

El único cambio que he podido ver es que hoy viven con más alegría la Navidad, porque los papás ahora los involucran mucho en las decisiones de compras de sus regalos o en las decoraciones de las casas.

¿Aún quieren regalos tradicionales o prefieren las cosas tecnológicas?

Se siguen manteniendo los regalos tradicionales, son contados los niños que te puedan pedir un dron o muñeco de colección. Ellos lo que quieren son pistolitas, bicicletas, patines, y las niñas quieren a la Barbie o muñecas con biberón, que canten o bailen.

¿Qué es lo más difícil que te han pedido?

Muchos niños me conmueven al decirme que su mejor regalo es que sus padres vuelvan a estar juntos.

Se ve bien, ¿cuánto pesa?

Gracias, la verdad no sé, pero para hacer del personaje desde el mes de julio me dejo crecer la barba blanca y empiezo un régimen alimenticio no para no engordar, sino para estar ágil y poder trabajar sin cansarme mucho.

Con parte de su elenco. Foto Alan Ramírez.

¿Una anécdota?

Una señora me pidió que le haga el favor de divorciarla, también hay señoritas que me piden novios de ojos azules.

¿Estás en redes sociales?

Sí, me pueden ubicar como Santa Claus Peruvian, sobre todo en TikTok.

¿Qué es lo mejor de ser Papá Noel?

Conocer mucha gente de distintos estratos sociales porque todos se rinden a la magia navideña.

¿Cómo te ha cambiado la vida interpretar a este personaje?

Me ha hecho una persona más humilde, más sencilla, más noble. Y no todo es trabajo, es también importante llevar alegría a toda esa gente que no puede contratar a Santa Claus, como en los asentamientos humanos. Todos tienen derecho de ver un ratito a Santa.

TE PUEDE INTERESAR: