Más que ser el presidente de la Asociación de artistas urbanos del país, Rigser Wilinton Ortiz Rodríguez es un cazatalentos. Llegó a Lima de su natal Amazonas por una quemadura de tercer grado que sufrió cuando practicaba malabarismo. Jamás pensó que este grave accidente sería la puerta que le abriría el camino hacia el arte de las estatuas humanas.

“En Amazonas no había especialistas que vieran quemaduras de tercer grado y por eso vine a Lima. Aquí trabajé como malabarista hasta los 14 años, luego conocí a un artista que me propuso ser estatua humana y así empezó esta travesía”, comenta Rigser (32).

“Al comienzo fue muy difícil, pero me enamoré de este arte. He aguantado hasta ocho horas parado e inmóvil. A veces nos preguntan cómo lo hacemos o si hay un truco especial, la verdad es que no. Cuando uno ama su trabajo, se olvida de cualquier dolor. El arte es constancia y mucha paciencia”, afirma el amo y señor del jirón de la Unión.

Trabaja más de 8 horas diarias en Jirón de la Unión.

No todo es color de rosa en el arte callejero, pues también ha sido víctima de la delincuencia y de los desalojos de la vía ejercidos por agentes municipales.

“Una vez me robaron el pocillo que usaba para que la gente me dejara mis propinas, el choro se escapó, pero las personas lo corretearon hasta atraparlo y lo golpearon”, recuerda.

Él solo prepara los productos que usa para maquillarse. Foto: Allen Quintana.

Ser una estatua humana implica grandes sacrificios y él lo sabe. Desde irse a la ‘cachina’ para buscar materiales o prendas que los comerciantes desechan, hasta crear sus disfraces y adaptarlos (algunos pesan más de doce kilos). También debe elaborar su propio maquillaje con una serie de químicos que atentan contra su salud.

“Yo sé que los químicos hacen daño a mi piel, pero no puedo darme el lujo de pensar en eso. Cuando soy estatua, me olvidó de todo y solo me guío por la pasión”, aclara el artista, que demora en alistarse solo 45 minutos.

QUINCE PERSONAJES

“La primera estatua que hice fue de un muerto, parecía una monja en realidad. Me puse una túnica blanca y me pinté la cara. Ahora tengo cerca de quince personajes. Hace dos años el Ministerio de Cultura nos creó un presupuesto para interpretar a personajes incaicos. Estuvimos muy agradecidos por eso”, revela Ortiz.

Este 24 y 25 de setiembre se llevará a cabo el Primer encuentro de estatuas humanas en el país. Foto: Allen Quintana.

Hoy prepara a otras estatuas. Sus alumnos son niños y jovencitos que acuden a la casa cultural del Centro de Lima para aprender este arte que tendrá su ‘Primer Encuentro Internacional de estatuas humanas en Perú’, el 24 y 25 de setiembre. Será una fantástica ocasión para que la gente sepa que esta corriente artística está en todo el mundo. Vendrán artistas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela, y el evento se realizará en el jirón de la Unión.

