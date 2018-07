Parálisis facial: Detecta a tiempo los síntomas de esta afección

La parálisis facial es la debilidad de los músculos de la cara como consecuencia de un daño en el nervio facial. El 80% de los casos no tiene una causa clara y sus principales síntomas son: debilidad de un lado de la cara, dificultad para realizar expresiones faciales, pérdida del gusto de la comida, alteración del habla, entre otros.



En tan solo 24 horas la parálisis facial puede presentarse en personas sin importar la edad o condición médica y es importante conocer bien a qué enfermedad nos enfrentamos ya que Ángel Betancourt, médico de Mapfre, explica que en los pacientes en los que no se llega a determinar una causa se le denomina parálisis facial idiopática o 'parálisis de Bell'.



"Por lo general suele estar asociada con la exposición a una infección viral. Otras causas son: traumatismos, neoplasias y enfermedades inmunológicas".



En la mayoría de las personas, la parálisis facial es temporal. Por lo general, los síntomas mejoran a las pocas semanas y la recuperación total se produce aproximadamente en seis meses. Sin embargo, una pequeña cantidad de personas continúan teniendo algunos de los síntomas de la parálisis facial durante toda la vida .



Uno de los músculos afectados con la parálisis casi siempre son los párpados, que impide el adecuado cierre del ojo. Esto puede llegar a originar ceguera parcial o total debido a la sequedad y fricción sobre la córnea.



De presentar algún tipo de parálisis facial buscar atención médica inmediata para evaluar la causa y gravedad ya que podría tratarse de otra condición como una enfermedad cerebro vascular (derrame).



Sabías que: Si bien no existen estudios que asocien los cambios drásticos de temperatura, estado anímico y estrés con el origen de la parálisis facial, estos podrían funcionar como un factor desencadenante a causa de un proceso infeccioso.

