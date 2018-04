Parejas: 7 frases que usan las mujeres para decirles 'no' a sus pretendientes 

POR: MARITZA LLANOS



Parejas. Cuando una mujer está interesada en un hombre no se hace de rogar, al contrario, aprovecha cualquier oportunidad para salir con él y conocerse más. Pero si no le gusta, ella buscará esquivar las insinuaciones e invitaciones como pueda. Pero ¿cuáles son esas frases? Aquí te las decimos.

El psicoterapeuta de parejas Walter Hinojosa explica que las damas se valen de ciertas frases sutiles para evitar salir con los chicos a quienes en realidad nunca le aceptarían una cita. "Lo hacen porque no desean herir sus sentimientos; sin embargo, no se dan cuenta de que, a la larga, la falta de claridad en sus palabras puede dañarlos más", advierte el especialista.

1. 'TENGO QUE HACER'

Esto definitivamente es un no disfrazado. En las conversaciones, hoy más frecuentes en las redes sociales, siempre se mencionan sus agendas 'superrecargadas'.

2. 'LUEGO COORDINAMOS'

Sacan un montón de excusas para no acordar una fecha, porque simplemente no tienen la intención de conocer más a ese joven que le pide la salida. Encima, cuando les insisten, cambian de tema.

3. 'YO TE CONFIRMO'

Esta frase es una clásico. La utilizan para no rechazar a un hombre directamente y evitar los sentimientos de culpa. Pueden llevar días o meses repitiéndola, es su salvavidas para, según ellas, no lastimar el corazón masculino.

4. 'CUANDO QUIERAS'

Significa que en realidad no piensan en ver a ese chico en un tiempo determinado. Mucho influye el tono que utilicen al decirlo, En realidad, cuando una mujer quiere hacer algo realmente, lo dice y se nota.

5. 'DÉJAME VER'

Con esta respuesta puede que acepte o no la invitación, aunque más parece que no. Ella da la idea de que tiene varios pretendientes y que buscará un momento libre en la larga lista de actividades que realiza a diario para ver si sale con ese que chico que la invita. Es una manera de desanimarlo.

6. 'QUÉ PENA, NUESTROS HORARIOS NO COINCIDEN'

Es una 100% no. Piensan que si ellos saben que tiene un trabajo complicado ya no mencionarán el tema de salir al cine, a una fiesta o a comer. Esta táctica casi nunca falla, aunque hay hombres que son persistentes.

7. 'JA, JA, JA'

Con esta respuesta es mejor que el hombre no insista más. Lo mejor es que dé la vuelta y salve un poco de dignidad. Simplemente no le interesa en lo más mínimo.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.