En las cuestiones del amor no todo es felicidad, pues muchas veces salimos dañados. Sin embargo, existen maneras de proteger a nuestro corazón y evitar que jueguen con nuestros sentimientos.

La psicóloga clínica Ginnette Urbina explica que lo primero que debes tener claro es saber qué estás buscando y hacia dónde apuntas con tus relaciones amorosas, para saber si tus expectativas sobre el amor son reales o no.

“Es importante que cuando se dé una situación que no te guste dentro de la relación que estás empezando, lo converses con tu pareja”, recomienda. Ante esto, Urbina da los siguientes consejos:

+ EXPECTATIVAS. Piensa si están en el mismo camino o no, porque si no es así lo deben conversar para luego no crear falsas expectativas.

+ NO IDEALICES A LA OTRA PERSONA. Tendrás una idea de cómo será la otra persona, pero no veas cosas donde no las hay.

+ HAY COSAS QUE NO PUEDES CONTROLAR. Si la otra persona no quiere formalizar la relación, es su decisión. No tiene nada que ver contigo o con tu forma de ser.

+ BUENA AUTOESTIMA. Es necesaria para no estar esperando la validación del otro, ni ser dependiente emocionalmente.

CONSEJO DE AMOR

Si la otra persona no quiere algo serio contigo, ‘coge tus sentimientos’ y di adiós. No te quedes donde no te valoran.

LEE SOBRE: MUJERES QUE SE PELEAN POR UN HOMBRE, ¿POR QUÉ LO HACEN?

Son muchas las ocasiones en que vemos a mujeres jalándose de los cabellos y hasta agarrándose a las patadas por el amor de un hombre. En internet las imágenes son numerosas y realmente espantosas. Esta actitud nos lleva a preguntarnos ¿por qué estas mujeres actúan de esa forma?, ¿qué buscan?

LEE: Relaciones de pareja: No estoy lista para casarme... ¿Cómo se lo digo?

La psicoterapeuta Juliana Sequera explica que las personas con este tipo de conductas tienen una idea equivocada del amor, pues creen que es necesario competir por él.

“Las mujeres que pelean por cariño carecen de amor propio y son inestables emocionalmente. Y esto sucede porque en la infancia les enseñaron, sin querer, a competir por el cariño del padre o de la madre”, agrega.

Antes de pelearte por un hombre, pregúntate ¿qué es lo que lograrás?, ¿buscas que te ame solo a ti? Recuerda que quien te quiere te dará tu lugar y no será necesario que estés ‘marcando tu territorio’ a toda mujer que se le acerque.

MIRA: Relaciones de pareja: “Nunca estarás con el ex de tu amiga”

“Lo que debe primar en la vida de cualquier persona es el amor hacia nosotros mismos y valorarnos. C