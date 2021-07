La pandemia ha traído varios momentos de crisis entre las parejas, y una de ellas es la distancia porque no pueden verse con la libertad de antes por las restricciones y el miedo al contagio.

La psicoterapeuta Laura Tejada, explica que este tipo de relaciones sí funcionan siempre y cuando la comunicación esté presente, respeten acuerdos y también establezcan momentos para encontrarse.

“La confianza es primordial porque al no verse todos los días, se debe creer en lo que el otro le dice que está haciendo y en donde está. No ver fantasmas donde no hay porque dañan la relación”, agrega la experta.

Ante esto, Tejada, explica que es lo que no debes hacer para que tu amor a distancia siga funcionando:

+ DETALLES. No los dejes de lado, pues repercuten directamente en el lado emocional de tu amada.

+ MOLESTIAS. Si no tiene disponibilidad para que conteste tus llamadas o tus WhatsApp, no debes enojarte.

+ RITUALES DE CONEXIÓN. Si tienen un acuerdo con respecto a sus métodos de comunicación deben respetarlos.

+ DIALOGO. No te quedes callado cuando tengas dudas o algo no te quede claro. No dejes que algo pequeño se vuelva más grande.

CUIDADO

Antes de subir el tono de la conversación con tu pareja, habla con ella si es que se siente cómoda haciéndolo y busquen un acuerdo. No lo hagas de buenas a primeras.

Al inicio del noviazgo, hablar de las exparejas suele darse con frecuencia porque a ambas partes les interesa esa información. Las complicaciones surgen cuando él empieza a decir frases como: ‘Aquí festejé mi aniversario con mi anterior enamorada’, ‘a ella les gustaban estas rosas’ y otras cosas que hacen despertar sospechas de que algo no anda bien. Con esta actitud, advierte la psicoterapeuta Virginia Arroyo Guadalupe , solo se esta boicoteando la nueva historia de amor.

La experta indica que tu pareja puede hablar mucho de su ex porque quiere ponerte a prueba para medir tu nivel de tolerancia y comprobar si eres o no celosa, o porque en realidad tiene un bonito recuerdo de esa persona y verdaderamente la estima.

Sin embargo, también cabe la posibilidad (y esto es lo peor) de que aún esté ‘enganchado’ con su pasado.

PUNTOS CLAROS

Si tu galán habla constantemente de su exenamorada y no para de recordar cosas de ella entonces:

♦Dialoga con él y dile como te está afectando que hable de esa persona. No lo hagas molesta o gritando. No se trata de generar una pelea, sino de hallar una solución.

♦No te eches la culpa ni pienses que no estás haciendo lo suficiente para que pueda olvidarla. El problema está en él.

♦Acudan ambos a terapia psicológica, será una gran ayuda.

♦Si sientes que él no cambia, deberás decidir si seguir o no con la relación. Recuerda que tu salud mental y estabilidad emocional están antes que todo.