Llega el día en que conocerás al hijo de tu pareja, practicas tu mejor sonrisa y cuando lo ves, el pequeño ni te mira. Esta situación es muy recurrente porque a los niños les cuesta asimilar la separación de sus padres y más aún que uno de ellos ya tenga un nuevo romance.

“Creer que en el primer encuentro se llevarán de maravillas es irreal. Tener una buena comunicación con el hijo de tu pareja es algo que lleva tiempo y que se trabaja constantemente. Hay que tener en cuenta que cada niño es diferente”, explica la psicoterapeuta Laura Tejada.

Ante esto, comparte algunos consejos para llevar una relación armoniosa con el pequeño.

➜ No te lo tomes personal. Si te pone mala cara o te hace desplantes, no es porque tenga algo contra ti, es su forma de expresar los miedos y dudas que tiene.

➜ Cuidado con las expectativas. No creas que se verán y serán los mejores amigos, todo lleva tiempo.

➜ Ten paciencia. Una buena relación se construye de a pocos y respirando en los momentos tensos.

➜ Muestras de cariño. Se recomienda no llenar de besos y abrazos a la pareja en la primera cita porque puede ser chocante para el niño.

➜ No lo reprendas. Si tiene un mal comportamiento, la única persona que le puede llamar la atención es su madre o su padre. No es tu rol. Además, evita hacer malos comentarios de la madre o padre del niño para no generar conflictos.

Hay mujeres que lo hacen por rabia, cólera y frustración al no haber podido mantener su hogar unido.

Algunas mujeres le meten en la cabeza a sus hijos frases como: ‘tu papá no te quiere, por eso se fue’, ‘te abandonó para irse con otra mujer’ o ‘a él no le interesa lo que te suceda’. ¿Por qué hacen esto? ¿Resentimiento? ¿Odio?

La psicóloga Eva Caballero Jiménez explica que lo hacen por rabia, cólera y frustración al no haber podido mantener su hogar unido. “Es una manera de justificar la separación. Como no ven otro camino, optan por hablar mal del padre y esto se acentúa más cando el hombre tiene una nueva pareja”, agrega.

¿Cómo le afecta al menor?

Los mensajes negativos destruyen la estructura familiar que concibe el menor (papá-mamá-hijo), provocándole una baja autoestima, soledad, impotencia, rebeldía, tristeza, sentimiento de culpa y confusión al pensar que su papá ya no lo quiere, porque lo normal es que espere a ser amado y protegido por ambos padres.

Sabio consejo

No todas las personas que se separan o divorcian quedan como amigos. Es comprensible hasta cierto punto tu malestar. Sin embargo, hablar mal de él, no es el camino correcto. Ten presente que al final tus comentarios negativos no estarán dañando a ti expareja, sino al ser que más amas en este mundo: tu hijo.