Crianza de hijos. Cada vez hay más familias reconstituidas, donde uno o ambos miembros de la relación tienen hijos de una compromiso anterior. En esta situación, una duda frecuente es ¿cómo debe llamar mi hijo a mi nuevo galán? Para el psicólogo clínico del Complejo Hospitalario Alberto Barton, César Rojas Valdez, es un error obligar o motivar al niño a llamar 'papá', 'tío' o 'padrino' a tu pareja.



"Deje que el pequeño lo llame por su nombre, así se sentirá más cómodo y libre de presiones. Si en algún momento decide llamarlo 'papá', será porque el hombre se lo ha ganado, Recuerda que esa palabra tiene una fuerte carga emocional", expresa el especialista.



Si presionas a tu hijo, le estás generando falta de identidad en su estructura familiar (se confundirá porque él ya tiene un padre). Es posible que sienta ira, fastidio y otras emociones negativas que al final solo afectarán el desarrollo de su personalidad.



d Como tu niño aún es pequeño, presenta a tu galán como un amigo muy especial.

RESPETO

El hecho de que tu hijo llame por su nombre a tu pareja no significa que este no representará una figura de respeto ante él. Eso no depende de una palabra, sino de la forma cómo se traten al interactuar o convivir.



CON PRUDENCIA

Si decides que tu pareja entre a tu casa es porque hay una intención más allá de una simple salida del momento. Como tu niño aún es pequeño, presenta a tu galán como un amigo muy especial. Cuando se adapte a la existencia de esa persona en tu vida, podrás compartir con él la noticia de que ahora es tu novio.



ANALIZA

Evita poner los gustos de tu pareja por encima de los de tu hijo. Si van a vivir todos juntos, debes tener claro que la prioridad es tu pequeño y que tu pareja es tu compañero.





