Así como se nota que le gustas a un chico cuando hablas con él por WhatsApp, también salta a la vista cuando no le interesas o al menos no está lo suficientemente entusiasmado contigo y, en este caso lo mejor es dar un paso al costado para no perder el tiempo o ilusionarnos por gusto.

Un estudio español sostiene que la señal más evidente de que ‘no pasa nada’ con ese galán, es cuando este solo responde con monosílabos (sí, no, ya, bien...). Pero también hay otras situaciones. Aquí algunas sacadas del mismísimo WhatsApp.

¡Next!

+ El que te dice que está ocupado. Te dice que tiene que hacer, pero no revela qué para no alargar la conversación.

+ Todo es risas. Ante una pregunta, noticia o chisme siempre responde con un ‘ja, ja’, está claro que no quiere profundizar.

+ Puros emoticones. Como no quiere conversar, responde con signos y señales.

+ Te deja en visto y demora en responder. A no ser que perdió o le robaron el celular, esta actitud da ‘mala espina’.

+ No te da prioridad y habla de quedar un día, pero...

+ Responde con fueguitos y fotos sexy. Aléjate de este tipo, a leguas se nota que solo le interesa el sexo y busca una aventura.