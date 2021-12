Sabemos que no todas las suegras son un ‘pan de Dios’; sin embargo, no dejan de ser las madres de nuestras parejas y merecen respeto y consideración. Pero, ¿qué pasa cuando llegan las fiestas navideñas y no quieres pasarla con ella? ¿Cómo se lo dices a tu pareja?

La psicoterapeuta de la Clínica Internacional, Liliana Tuñoque, aconseja que, ante esta situación, hay que hablar claramente con la pareja y preguntarle de frente por qué no te gusta pasar la Navidad con su mamá o su familia.

“Hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos porque no podemos olvidar que es su mamá, no tenemos la intención de dañar los sentimientos de nuestra pareja y, sobre todo, no queremos ocasionar conflictos innecesarios”, señala la especialista.

Lo mejor, según Tuñoque, es aclarar punto por punto por qué no se desea pasar las fiestas con la suegra, para luego llegar a un acuerdo como pareja. Ni uno ni el otro debe imponerse, recuerden que los padres de ambos son importantes.

“Plantea el problema, pero también brinda una solución. No solo hay que decir ‘no quiero’ o ‘no me da la gana’. Se puede llegar a un acuerdo, como pasar la medianoche juntos y al día siguiente ir a visitar a las respectivas familias”, finaliza.

Recuerda que no podemos forzar la situación y obligar a ambas partes a pasar las fiestas juntos porque esto creará un clima tenso y todo puede terminar mal.

TAMBIÉN LEE: Parejas: ¿Por qué se dan más rupturas amorosas por fin de año?

Se acercan las fiestas de fin de año y algunas parejas le dicen adiós a su relación amorosa.

Se acercan las fiestas de fin de año y algunas parejas le dicen adiós a su relación amorosa. ¿Por qué sucede esto? ¿La Navidad y el Año Nuevo tienen alguna influencia en estas decisiones?

MIRA: Parejas: Rompe con esa relación tóxica que pone en riesgo tu vida y bienestar

“El fin de año implica un recuento de todo lo bueno y malo que nos ha pasado. Si bien esta pandemia nos ha permitido compartir en familia, también ha mostrado la otra cara de la convivencia al pasar más tiempo con la pareja en casa”, explica la psicoterapeuta de la Clínica Internacional, Liliana Tuñoque.

Algunas personas descubren que su amado o amada, con quien comparten su vida, se ha vuelto más intolerante, más irritable, o simplemente ya no sienten lo mismo por él o ella. Según Tuñoque, el hecho de que comuniquen su deseo de separarse justo en época navideña solo es algo paradójico, pues se trata de una decisión bien pensada que se ejecuta generalmente en diciembre porque estas fechas obligan a vivirlas como un periodo de acercamiento familiar cuando la relación ya está deteriorada.

“La determinación de separarse no puede ser a base de un impulso o de una reacción momentánea. Hay que recordar que divorciarse implica un cambio para los hijos, si es que los hubiera, y para la familia”, agrega.

Es muy importante tomar decisiones para nuestras vidas y hay que poner en una balanza las cosas buenas y malas, si estas últimas son más, entonces hay que decir adiós así sea en Navidad.

MIRA: Relaciones de parejas: ¿Se puede perdonar una infidelidad?

DATO

El 11 de diciembre y el primer lunes del año son los días en que más relaciones se rompen, según el portal Information Is Beautiful.