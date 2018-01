Parejas: 5 pensamientos que los hombres tienen durante las relaciones íntimas

Parejas . Durante las relaciones sexuales las parejas se enfocan en disfrutar el momento y llegar al clímax. Sin embargo, los hombres suelen tener ciertos pensamientos que no llegan a expresarlos. Si sientes curiosidad de qué es lo que ronda la cabeza de tu amado durante las relaciones íntimas, aquí te lo decimos.



No se trata de pensamientos malos, al contrario, son sencillos y hasta graciosos pero muchas veces no lo dicen por temor a que sus parejas se rían de ellos. A continuación lee la lista con los cinco pensamientos más comunes de los hombres durante la relación íntima.



1. ‘¿Le gustará?’

Es una de las principales interrogantes en su cabecita pues para ellos también es importante que sus parejas disfruten la relación íntima.



2. ‘¿Habrá terminado?’

Se lo preguntan porque saben que una vez que alcanzaron el clímax es poco probable que puedan provocarte un orgasmo con sus miembros, y por ello se cuestionan si habrás quedado satisfecha.



3. En canciones

Aunque no lo creas a la mayoría se le viene alguna de sus canciones seductoras favoritas. Les ayuda a ambientar su mente mientras están llegando al orgasmo.



4. El placer que están sintiendo

Algunos hombres se comparan con relaciones pasadas y piensan qué cómo lo están haciendo o qué estás sintiendo tú. Ellos levantan su ego cuando ven que lo disfrutas al máximo.



5. ‘¿Dónde lo aprendió?’

Esto pasa cuando muestras trucos que ellos no conocían, naturalmente se impresionan y al toque pensarán dónde aprendieron todo eso. Cuando el hombre es seguro de sí mismo, disfruta del momento, pero si es todo lo contrario, pueden presentarse problemas.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.