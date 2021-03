En nuestra sociedad hemos visto o escuchado de alguna mujer que le ‘robó’ el novio a su amiga, compañera de trabajo o conocida. Si es por primera vez, podríamos decir que fue un error, pues somos seres humanos y podemos equivocarnos. Sin embargo, si esa conducta es repetitiva estamos frente a un problema.

La coach de vida Angie Palomino señala que estas señoritas se meten en las relaciones amorosas de los demás por razones puntuales:

1. Falta de autoestima. Tratan de mostrar que son superiores a las demás. “Esto pasa porque no tienen bien definido su autoconocimiento, autoaceptación y autovaloración. Aparentan ser mujeres seguras de sí mismas, cuando en realidad no lo son”, indicó Palomino.

2. No hay principios, valores ni límites. La persona que se mete en una relación demuestra que no es confiable, respetuosa, honesta ni leal con nada ni con nadie. No le importa lastimar a los demás para conseguir lo que quiere.

3. Una copia del seno familiar. Tal vez su madre o algún familiar cercano hacía lo mismo y esta persona creció creyendo que esa conducta era normal.

Buenos tips:

- En estos casos también hay culpa del hombre porque, teniendo pareja, acepta las coqueterías de otra mujer.

- Si la mujer se da cuenta de que esa conducta se repite y no puede controlarla, debe buscar ayuda psicológica.





