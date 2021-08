¿La exenamorada de tu pareja te envía mensajes o fotos, te llama constantemente o pone comentarios desagradables en tus redes sociales? Seguro esta situación te incomoda y te genera preguntas como: por qué lo hace y qué desea en realidad. Este comportamiento tiene diferentes motivos.

Para la psicóloga y psicoterapeuta , Juliana Sequera, esto ocurre cuando la expareja no entiende que la relación terminó y no respeta que esa persona ya esté haciendo su vida con otra.

“Hacerle la vida imposible a la nueva pareja de la persona que amábamos solo demuestra nuestra inseguridad, celos y egocentrismo”, detalla la experta.

SEAN CLAROS

Este comportamiento también puede ser causado porque tu pareja está enviando mensajes ambivalentes que confunden a su ex. Por ello, la especialista recomienda establecer límites claros y no andar con coqueterías para que esa persona no se haga ilusiones o piense que, en algún momento, la relación renacerá.

“Es importante resaltar que la nueva pareja no tiene que caer en enfrentamientos ni discusiones con la ex. Tu amado es la única persona encargada de ponerle un alto y evitar este tipo de conflictos”, enfatiza Sequera.

IMPORTANTE

Observa qué tanta madurez tiene tu galán para cerrar el círculo y ponerle un límite a su expareja. Si lo hace tendrás una buena relación, pero si no estarás envuelta en un romance tóxico.

TE PUEDE INTERESAR: ¿POR QUÉ MI NOVIO HABLA MUCHO DE SU EXPAREJA?

No te eches la culpa ni pienses que no estás haciendo lo suficiente para que pueda olvidar a su expareja.

Al inicio del noviazgo, hablar de las exparejas suele darse con frecuencia porque a ambas partes les interesa esa información. Las complicaciones surgen cuando él empieza a decir frases como: ‘Aquí festejé mi aniversario con mi anterior enamorada’, ‘a ella les gustaban estas rosas’ y otras cosas que hacen despertar sospechas de que algo no anda bien. Con esta actitud, advierte la psicoterapeuta Virginia Arroyo Guadalupe , solo se esta boicoteando la nueva historia de amor.

MIRA: ¿Por qué algunas mujeres perdonan al hombre que las maltratan?

La experta indica que tu pareja puede hablar mucho de su ex porque quiere ponerte a prueba para medir tu nivel de tolerancia y comprobar si eres o no celosa, o porque en realidad tiene un bonito recuerdo de esa persona y verdaderamente la estima.

Sin embargo, también cabe la posibilidad (y esto es lo peor) de que aún esté ‘enganchado’ con su pasado.

PUNTOS CLAROS

Si tu galán habla constantemente de su exenamorada y no para de recordar cosas de ella entonces:

♦Dialoga con él y dile como te está afectando que hable de esa persona. No lo hagas molesta o gritando. No se trata de generar una pelea, sino de hallar una solución.

LEE: ¿Revisas constantemente el celular de tu pareja?

♦No te eches la culpa ni pienses que no estás haciendo lo suficiente para que pueda olvidarla. El problema está en él.

♦Acudan ambos a terapia psicológica, será una gran ayuda.

♦Si sientes que él no cambia, deberás decidir si seguir o no con la relación. Recuerda que tu salud mental y estabilidad emocional están antes que todo.