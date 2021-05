“Estoy saliendo con un hombre casado, me dijo que se separaría de su mujer porque su relación es insostenible y me ama, pero ya pasaron dos años y sigue con ella. ¿Por qué no puede dejarla?”

El psicólogo especialista en relaciones sociales, Ítalo Arrúe, explica que el 90% de los hombres infieles preferirá quedarse con su esposa y dejar a la amante. Esto porque en la primera encuentran su zona de confort, ella lo conoce, lo apoya y ha invertido tiempo y recursos en formar una familia.

El hombre en esta situación piensa que tiene dos mujeres y lo disfruta porque ellas hacen todo por él. Se siente cómodo.

En realidad -agrega- él no ama a su amante, no tiene nada serio con ella. No busca ‘al amor de su vida’, solo busca satisfacción sexual o salir de la rutina. “Para los varones es fácil separar el deseo sexual del amor”, señala.

Otra razón es que los infieles no quieren pasar por un divorcio. Es doloroso y engorroso por el tema de los abogados. Asuntos como separación de bienes, pelea por la custodia de los hijos y hasta una mudanza hace que muchos prefieran llevar una doble vida.

Si te encuentras en esta situación te aconsejamos no adoptar el papel de amante y evitar quedarte con promesas incumplidas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿PUEDE HABER RECONCILIACIÓN DESPUÉS DE UNA AGRESIÓN FÍSICA?

Te grita, humilla y golpea, pero luego te dice que lo perdones, que nunca más lo volverá a hacer. Se muestra, aparentemente, arrepentido y crees que ha cambiado y piensas en darle una nueva oportunidad. Esto sucede con muchas mujeres, pero ¿realmente puede haber una reconciliación después de una agresión física?

LEE: Parejas: ¿Grabarse o no en la intimidad?

La psicoterapeuta Gabriela Mejía explica que la agresión física es la forma más visible de la violencia, porque antes de llegar a esta se ha dado la psicológica que es igual de dañina, y por ello no se recomienda que una pareja retome la relación y se reconcilie automáticamente.

“Si aceptamos regresar sin pasar por una terapia viviremos en un círculo de violencia donde nos perdonamos, pasa un tiempo de tranquilidad y luego vuelve la agresión. Vivir con un agresor puede llevar a la muerte”, advierte.

La experta recomienda que luego de una situación de violencia física, la víctima debe aislarse y alejarse del agresor para cuidar su integridad.

MIRA: ¿Es recomendable compartir tu ubicación con tu pareja?

AYUDA

Se podría hablar de una reconciliación cuando ambas partes han recibido ayuda psicológica y han decidido cambiar y mejorar. Pero, según Mejía, esto no se logra en una semana ni en un mes, sino en varias sesiones de terapia que pueden durar hasta años. Y sobre todo evidenciando actitudes de cambio.