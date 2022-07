Es habitual que las parejas con varios años de relación bajen la intensidad de su vida sexual. No es una regla, pero tampoco debería sorprendernos. La monotonía, los hijos, la falta de privacidad y tiempo, poco a poco apaga la llama del amor y los esposos se acostumbran a no tener intimidad.

¿Debería preocuparnos? Si ambos están de acuerdo y el tema ha sido conversado, entonces no. Pero no pueden haber suposiciones porque es ahí donde surgen las infidelidades. Muchas hombres o mujeres quieren seguir teniendo relaciones sexuales (no importa la edad que tengan) pero se reprimen porque la apatía y el desgano ya consumió a la pareja.

Asimismo, la psicóloga Juliana Sequera nos comenta que el amor no tiene por qué depender de las relaciones sexuales. La pasión desenfrenada es una etapa que muchas veces se da al principio de la relación y luego se va transformando.

“Hay un mito en la sociedad que afirma que el sexo es lo que mantiene vivo el amor en la pareja. El sexo es una etapa que se da muy fuerte durante los primeros años, pero después va cambiando y pasan a estar presentes otras cosas como la construcción de sueños y objetivos”, sostiene Sequera.

Menciona que es muy frecuente que parejas con varios años de matrimonio sean felices aún sin tener intimidad, pero es importante que los dos estén de acuerdo.

“Así lleven 20 años juntos, tienen que hablar de su vida sexual. Si la decisión de no tener sexo es mutua qué bueno, el problema viene cuando uno de ellos quiere, pero no lo dice, porque ahí llegan las infidelidades. Nunca es tarde para revivir la pasión marital, solo tienes que volver a conquistar a tu pareja como si fuera la primera vez”, afirma la experta.

SABÍAS QUE...

El nacimiento y crianza de los hijos es una de las causas más comunes de la falta de sexo en la pareja. Y es justamente en estas etapas donde el índice de infidelidades es más alto.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Conoce las señales que te ayudarán a saber si ya no hay química en tu relación

La monotonía y las discusiones desgastan el amor y el deseo. Revisa algunos signos que debes considerar para saber si la química con tu pareja ya se desvaneció.

El desinterés y discusiones constantes son las primeras señales de un distanciamiento en parejas.

Las relaciones de pareja pasan por diferentes etapas. Es probable que hayan experimentado una crisis matrimonial o pensado en terminar. Pero si el amor y la ‘química’ todavía perduran, lo más seguro es que la pareja decida seguir junta. Pero ¿Qué pasa cuando ya no hay complicidad, ni deseo hacia el otro? Y, sobre todo, ¿en qué momento nos damos cuenta de que se apagó la llama?

Para despejar nuestras dudas, la psicóloga Juliana Sequera recomienda estar atentos a estas señales que evidenciarían que la ‘química’ en la relación se acabó:

Señales de que la química de tu relación se acabó

RUTINA . “Sin elementos sorpresa en la relación, la monotonía la termina matando”, sentencia.

“Sin elementos sorpresa en la relación, la monotonía la termina matando”, sentencia. PELEAS CONSTANTES. Es normal discutir y estar de mal humor, pero si las peleas son por cosas mínimas, puede ser que ya se aburrieron de estar juntos y no se toleran.

Es normal discutir y estar de mal humor, pero si las peleas son por cosas mínimas, puede ser que ya se aburrieron de estar juntos y no se toleran. NO SE HABLAN . La pareja tiene que comunicarse a diario y no solo por los hijos, sino también porque quiere seguir construyendo la relación. Si deja de hablarse es porque ya no hay interés de ningún lado.

Además, es importante considerar que los ‘elementos sorpresa’ son vitales en una relación. Pueden ser desde salir a tomar un café, tener una cita romántica y hacer un viaje sin hijos. ¡Nunca dejen de sorprenderse!

TE VA A INTERESAR:

Juguetes sexuales: Explorando en pareja...

Joven comunicador es conocido como ‘Mr. Tóxico’ en TikTok

¿Cómo vuelvo a confiar en mi pareja después de una infidelidad?

¿Cómo probar que se es víctima de violencia psicológica?