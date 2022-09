Hace un tiempo, un conocido chico reality argentino reveló que terminó su relación con su pareja a causa de la diferencia de edades. Para este personaje, su novia, solo cinco años mayor (que seamos sinceras, no es mucho), tenía otros objetivos e intereses en la vida que él no estaba dispuesto a asumir aún. Como este caso, hay varios en nuestra sociedad.

Entonces, ¿dónde queda la famosa frase: ‘el amor es ciego y no entiende de edades’? Según algunos estudios psicológicos, una pareja con cinco años de diferencia, tiene mayores posibilidades de formar una relación duradera. Aquí el problema surge cuando uno de ellos es inmaduro, es decir, sus acciones no van acorde a su edad cronológica.

DE 10 AÑOS PARA ARRIBA

En cambio, si la diferencia de edad es de 10 años, la separación puede ser inminente, aunque hay parejas que se acoplan muy bien y saben sobrellevar ciertas conductas o actitudes que el otro pueda tener. Para aquellos que se llevan más 20 años, la situación se complica y, es muy probable que la relación acabe. Sin embargo, un claro ejemplo de que la edad no es un obstáculo para el amor es el presidente de Francia, Emmanuel Macron (44) y su esposa, Brigitte Trogneux (69), que se llevan 24 años de diferencia.

MADUREZ MENTAL Y VALORES

Para el psicoterapeuta de pareja, Walter Hinojosa, la edad no juega un rol importante en el fortalecimiento de la relación ni tampoco debería influir en la disolución de la misma. “Lo que realmente contribuye es el tipo de crianza, los valores, la madurez mental, el sentimiento de compromiso, el contexto social, las experiencias compartidas y, sobre todo, el amor. No hay más que eso”, precisa el especialista.

CONSEJOS

Si has decidido iniciar una relación amorosa con alguien mayor que tú o ya la tienes, no pienses en lo que diga la gente. “Vive tu amor intensamente y con mucha alegría, no permitas que tus miedos e inseguridades malogren esa bonita experiencia en tu vida. Esto no quiere decir que todo será color de rosa, habrá problemas, pero juntos deberán resolverlos”, agrega Hinojosa.

