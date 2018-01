Relaciones de pareja: Cómo actuar frente a las lágrimas de un hombre

Una mujer generalmente no está preparada para ver llorar a su pareja. Si es difícil para él expresar sus emociones, para ella también es complicado, porque no sabe qué decir o hacer.



El psicoterapeuta Hans Gutiérrez menciona que llorar es una liberación de sentimientos que produce sanación tanto a los varones como a las mujeres. En ellos resulta a veces más sobrecogedor, porque casi siempre optan por reprimir sus emociones para no sentirse tontos al hacerlo. “Sin embargo, cuando se sienten quebrados, esperan de su pareja palabras de aliento, caricias y abrazos que lo revaloren y reivindiquen, todo lo que ayude a fortalecer su confianza”, indica el experto.

Sabías que...

Hay hombres que nunca lloran, pero son más inseguros de lo que admiten y expresan sus angustias y contrariedades a través de la ira o el silencio.

MOTIVOS

Según el especialista en comportamiento humano, los varones pueden llorar por sus padres (en la búsqueda de ganar su admiración o no perderlos), por la pérdida de un vínculo amoroso o la separación de un hijo.



MANIPULACIÓN

Las mujeres tienden a darse cuenta por intuición cuando un hombre llora para manipularlas, porque gastó el dinero que no debía o la engañó de algún modo. ‘Son lágrimas que son rechazadas y terminan rebajando al varón’, precisa.

