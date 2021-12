La actriz Andrea Luna confesó que estuvo inmersa en una relación tóxica con su expareja, el actor Pietro Sibille. A ella -según dijo- le costó siete años romper con esta situación que puso en riesgo su bienestar físico y emocional. Aunque nunca sabremos que pasó realmente en esa relación, ya que esta confesión se hizo luego de que el actor la acusó de haberle sido infiel, existen muchas mujeres que realmente enfrentan situaciones muy difíciles y no saben cómo salir de ellas.

Se lo preguntamos a la psicoterapeuta Juliana Sequera , quien explica que la única forma de escapar de una relación tóxica es con amor propio, confianza y, sobre todo, firmeza.

“El primer paso es tomar conciencia y aceptar que estás en una. Luego, hay que afrontar el miedo al abandono y a la soledad, también a las emociones y sensaciones de dolor que sentirás por dejar a esa persona que se ha convertido en tu todo”, dice.

En este caso, es importantísimo reforzar la autoestima, porque detrás de una mujer que acepta esta relación está alguien que no se valora y que se volvió adicta al dolor de vivir con un maltratador.

“Pregúntate si mereces esta relación, cómo te ves en el futuro, imagina cómo serían tus días con esta persona y ahí te darás cuenta de que debes salir de ese romance que solo te destruye por dentro”, indica Sequera, además señala que las personas que terminan un vínculo enfermizo sufren los mismos síntomas que aquellas que se alejan de una adicción: palpitaciones, sudoración y angustia.

TAMBIÉN LEE: Relaciones tóxicas son bomba de tiempo y pueden acabar en tragedia, advierte especialista

Hay parejas, incluso desde el enamoramiento, que viven en relación tóxica, con ciclos de violencia y sin freno ni a las más salvajes agresiones. ¿Por qué cuesta tanto acabar el sufrimiento disfrazado de amor y cómo hacerlo?

“Esas relaciones ‘normalizan’ la violencia. Generalmente él por problemas de control de ira, baja empatía y egocentrismo. Y ella, por dependencia emocional y económica, baja autoestima, inseguridad, quizás creció sin afecto, con maltrato infantil o abuso sexual”, dijo a Trome la médico psiquiatra Vanessa Herrera.

Explicó que uno de ellos es tan dominante que anula los deseos y proyectos del otro y eso también es por patrones culturales de violencia y machismo. “Después hay ‘luna de miel’ (el agresor dice sentir culpa, es atento), ella se ilusiona con que ‘cambiará’, pero vuelve la agresión y el juego patológico puede durar años y llegar a feminicidio”, advirtió Herrera.

NO ES FÁCIL

No se debe forzar a la víctima a ‘romper’ ni criticarla si no lo hace ‘ya’. “Son relaciones traumáticas, no es sencillo acabarlas, menos si llevan años o hay hijos. Tras separarse, hay periodo de alto riesgo de violencia, depresión, ansiedad, alcohol, descuido de hijos, intento de suicidio. La denuncia es importante, pero no basta. Necesita red de apoyo (familia, amistad y profesional), proceso terapéutico y recuperar el proyecto de vida”, refirió. (Isabel Medina)

QUÉ HACER SI:

Según el Programa ‘Aurora’ del Ministerio de la Mujer:

SI DECIDE acabar la relación: No se lo diga a solas. Acompáñese de familiar.

SE separó por violencia, abandono de hogar: Denuncie. Cambie cerradura. No se reúnan a solas, ni en hotel o su casa.

PUBLICIDAD

SU EX la cita por el dinero para los hijos: No a solas, preferible que deposite en cuenta.

SU EX va a casa por sus hijos: Pida a vecinos que, ante grito, pitazo u otro, la auxilien, llamen ayuda.

AUXILIO GRATUITO: Comisaría, Centro de Emergencia Mujer, Centro de Salud Mental Comunitario.

LÍNEAS de ayuda: 105 (Policía), 100 (Ministerio de la Mujer), 113 (Minsa).

COPIAR ENLACE