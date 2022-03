Al inicio de una relación todo es ‘color de rosa’, pero esto acaba cuando llega la convivencia, ¿por qué? Porque no conversaron los temas importantes y que son claves para el futuro del romance. Así lo indica la psicoterapeuta de Vascusalud, Judith Tipismana, quien nos menciona cuáles son esos asuntos que se deben hablar antes de irse a vivir juntos.

HIJOS. Si tú quieres tenerlos, pero tu pareja no. Entonces, no pierdas tu tiempo. Este es un tema no negociable en la relación.

Si tú quieres tenerlos, pero tu pareja no. Entonces, no pierdas tu tiempo. Este es un tema no negociable en la relación. DINERO. Hablen sobre cómo gastan, la distribución, cuánto ganan, si ahorran y cuánto aportará cada uno en la economía del hogar.

Hablen sobre cómo gastan, la distribución, cuánto ganan, si ahorran y cuánto aportará cada uno en la economía del hogar. QUEHACERES. Aclaren este punto de inmediato porque si no lo hacen uno sentirá que hace más que el otro y empezarán las discusiones.

Aclaren este punto de inmediato porque si no lo hacen uno sentirá que hace más que el otro y empezarán las discusiones. FAMILIA. Dejar claro cuál es el rol de esta en la relación, cómo serán las celebraciones importantes como Navidad.

VIDA SOCIAL. Organícense para tener tiempo con sus amigos y también con la pareja.

Organícense para tener tiempo con sus amigos y también con la pareja. COMUNICACIÓN. Pregúntense qué hacen cuando se enojan y qué pasaría si uno de ustedes no recuerda algo que se dijo. Soluciónenlo en la teoría para que en la práctica sea más sencillo.

Ten en cuenta que no estarás de acuerdo en todo, pero lo ideal es llegar a un punto medio y a acuerdos para que la relación funcione.

TAMBIÉN LEE: Señales para descubrir si eres la segunda opción de él o ella

Cuando eres ‘plato de segunda mesa’ no tendrás atención.

Peor que un amor no correspondido es que la pareja te tenga como segunda opción. Que seas la que siempre espera, mientras él ve si las cosas le salen mejor por otro lado, con otra mujer. La psicoterapeuta Juliana Sequera explica que: “Cuando eres ‘plato de segunda mesa’ no tendrás atención, tiempo ni comunicación. El chico buscará tenerte interesada y esperanzada, pero no busca un compromiso contigo porque no eres su prioridad”. Así de cruda es la realidad.

LEE: 5 tips para evitar que te engañen en las apps de citas

Otras señales que terminarán por abrirte los ojos son las siguientes:

No te agrega a las redes sociales y si lo hace te restringe algunas publicaciones para que no veas que coquetea con otra.

y si lo hace te restringe algunas publicaciones para que no veas que coquetea con otra. Te responde los mensajes cuando quiere y solo te escribe cuando necesita algo.

No tiene ningún detalle hacia ti y nunca recuerda nada. Eso es porque no te toma atención.

y nunca recuerda nada. Eso es porque no te toma atención. Habla de otras personas. Cuando no eres su prioridad, hará todo lo posible por hacértelo saber y deslizar la idea de que lo tuyo no es tan serio.

Los planes siempre son a último momento. Si tenía algo y no le sale ten por seguro que te buscará como segunda opción para salir y divertirse.

MIRA: ¿Por qué algunas mujeres se cambian el look luego de una ruptura amorosa?

Si estás pasando por una situación como esta, hazte respetar y déjale claro a ese canalla que no eres ‘el plan B’ de nadie. Cada vez que te busque no aceptes salir con él a la primera, no estés siempre dispuesta cuando te pida un favor y niégate cuando te busque solo para tener relaciones sexuales. Además, puedes terminar eso que no es amor.

No pienses ni siquiera en la posibilidad de ser la ‘por mientras’ de nadie o la otra, tú vales mucho como para aceptar solo migajas.