Peor que un amor no correspondido es que la pareja te tenga como segunda opción. Que seas la que siempre espera, mientras él ve si las cosas le salen mejor por otro lado, con otra mujer. La psicoterapeuta Juliana Sequera explica que: “Cuando eres ‘plato de segunda mesa’ no tendrás atención, tiempo ni comunicación. El chico buscará tenerte interesada y esperanzada, pero no busca un compromiso contigo porque no eres su prioridad”. Así de cruda es la realidad.

Otras señales que terminarán por abrirte los ojos son las siguientes:

No te agrega a las redes sociales y si lo hace te restringe algunas publicaciones para que no veas que coquetea con otra.

Te responde los mensajes cuando quiere y solo te escribe cuando necesita algo.

No tiene ningún detalle hacia ti y nunca recuerda nada. Eso es porque no te toma atención.

Habla de otras personas. Cuando no eres su prioridad, hará todo lo posible por hacértelo saber y deslizar la idea de que lo tuyo no es tan serio.

Los planes siempre son a último momento. Si tenía algo y no le sale ten por seguro que te buscará como segunda opción para salir y divertirse.

Si estás pasando por una situación como esta, hazte respetar y déjale claro a ese canalla que no eres ‘el plan B’ de nadie. Cada vez que te busque no aceptes salir con él a la primera, no estés siempre dispuesta cuando te pida un favor y niégate cuando te busque solo para tener relaciones sexuales. Además, puedes terminar eso que no es amor.

No pienses ni siquiera en la posibilidad de ser la ‘por mientras’ de nadie o la otra, tú vales mucho como para aceptar solo migajas.

La rutina y el aburrimiento consumen el amor.

El estancamiento en la pareja es una situación desagradable en la que ninguna relación debería estar inmersa, porque ya no hay ilusión, pero sí dudas, aburrimiento y hartazgo con respecto al ser amado.

“Esta situación sucede por dos factores, principalmente el tiempo y el tipo de relación que tienen. Cuando un noviazgo lleva más de ocho años sin dar el siguiente paso se vuelve rutinario y se pierde la ilusión, de igual forma en un matrimonio. Peor aún cuando hay conflictos, rutinas y mentiras”, explica el psicoterapeuta de familias y parejas de la Universidad Privada del Norte, Eden Castañeda.

Ante esto, nos brinda algunos consejos para evitar que la relación se quede en un punto muerto:

Nunca hay que ser incondicionales a la pareja porque quien lo hace se vuelve invisible frente al otro.

La relación debe alimentarse constantemente con detalles y salidas, así se tengan hijos.

El amor es importante, pero no es suficiente para mantenerse unidos. No hay que dejar de lado el respeto, la comunicación y la empatía.

Tampoco hay que asumir que el otro es eterno y siempre estará a nuestro lado. El vínculo se debe cuidar día a día.

También es importante que creen proyectos juntos para que se mantenga la motivación e ilusión de los primeros años.