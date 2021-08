‘Yo necesito saber si quieres ser mi amante’, dice una canción de Camilo Sesto. Y aunque esta ya tenga sus añitos, el tema del engaño sigue muy presente en nuestra sociedad. Ante esto nos preguntamos, ¿por qué una mujer no debe ser la amante?

La psicóloga clínica y psicoterapeuta Ginnette Urbina explica que cuando alguien toma la decisión de ser la tercera en discordia, debe tener una idea de todo a lo que se va a enfrentar y saber si es capaz de manejarlo o no.

“Cuando eres la amante, constantemente vas a estar compitiendo con la pareja oficial y nunca saldrás ‘ganadora’, pues estarás en segundo lugar. Al inicio puede no importarte y darle valor a la adrenalina de lo prohibido, pero con el paso del tiempo esto cambia radicalmente”, advierte.

También debes tener en cuenta que si aceptas ser la otra estás siendo cómplice de una situación que le generará daño a otra persona. Entonces, según Urbina, debes actuar responsablemente no solo contigo, sino también con el prójimo.

“Los amantes no duran para siempre porque la sensación de peligro de ser encontrados no es suficiente para mantener la expectativa de la relación. Y, si en algún momento el hombre llega a dejar a su pareja por ti, en tu mente rondará la idea de la infidelidad porque ya lo conoces en ese aspecto”, agrega.

Según un estudio, algunos hombres o mujeres que aceptan este rol son personas que no buscan un compromiso, una relación formal y no quieren conectar con nadie.

¿La exenamorada de tu pareja te envía mensajes o fotos, te llama constantemente o pone comentarios desagradables en tus redes sociales? Seguro esta situación te incomoda y te genera preguntas como: por qué lo hace y qué desea en realidad. Este comportamiento tiene diferentes motivos.

Para la psicóloga y psicoterapeuta , Juliana Sequera, esto ocurre cuando la expareja no entiende que la relación terminó y no respeta que esa persona ya esté haciendo su vida con otra.

“Hacerle la vida imposible a la nueva pareja de la persona que amábamos solo demuestra nuestra inseguridad, celos y egocentrismo”, detalla la experta.

SEAN CLAROS

Este comportamiento también puede ser causado porque tu pareja está enviando mensajes ambivalentes que confunden a su ex. Por ello, la especialista recomienda establecer límites claros y no andar con coqueterías para que esa persona no se haga ilusiones o piense que, en algún momento, la relación renacerá.

“Es importante resaltar que la nueva pareja no tiene que caer en enfrentamientos ni discusiones con la ex. Tu amado es la única persona encargada de ponerle un alto y evitar este tipo de conflictos”, enfatiza Sequera.

IMPORTANTE

Observa qué tanta madurez tiene tu galán para cerrar el círculo y ponerle un límite a su expareja. Si lo hace tendrás una buena relación, pero si no estarás envuelta en un romance tóxico.